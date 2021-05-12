公平會開罰台灣東洋罕見達2.2億 東洋兩度聲明反駁

公平交易委員會今（12）日認定台灣東洋藥品（4105）與美時化學製藥兩公司簽署經銷協議、構成聯合行為，並分別開罰東洋2.2億、美時6,500萬罰緩。東洋表示：「印象中國產製藥廠未曾被罰過如此高金額」。兩公司都針對公平會的處分表達不服，東洋並兩度發表聲明，指公平會裁罰有重大錯誤之處。

東洋今日在第一次聲明表示，公司曾主動委請第三方專家學者分析，專家學者檢視後皆認為東洋該商業行為合理商業策略，並陸續提交專家意見書供公平會審酌。東洋深入檢視後也認為其商業行為未違反公平交易法，並無涉及聯合行為。對於公平會之處分，將於收到處分書後，依法提起行政救濟以維護公司商譽及股東權益。

美時表示，對於公平會的裁罰深表遺憾，並重申公司從未有企圖干預市場自由競爭機制之行為，更無與其他事業相互約束彼此的事業活動，限制彼此間競爭、影響治療大腸癌藥品供需之市場功能之行為。美時將於收到公平交易委員會處分書後，與律師研議提出行政訴訟以維公司權益。

東洋今日晚間再度發表聲明，提出四點反駁：一、當初美時因復癒膠囊銷售狀況極差，主動找上東洋討論經銷權，並非東洋主動接觸美時。東洋在調查過程多次向公平會表示2018年間因友復膠囊原料藥缺貨而供應不足，為落實避險目的，曾向某醫療集團銷售復癒膠囊，但該醫院不願採購該藥品，導致最終未能銷售膠囊予該醫療集團。事實證明東洋確曾試圖銷售復癒膠囊，公平會所稱東洋不曾向醫院銷售復癒膠囊，與事實不符。

二、東洋絕無支付美時授權金以換取復癒膠囊不參與市場競爭之誘因，美時於2009年及2013年與東洋並無經銷關係時，曾兩度自行銷售復癒膠囊，但因其藥品欠缺知名度且未建立癌症藥品銷售團隊，銷售數量甚少，面對銷售量如此小的競爭對手，東洋豈有支付授權金以換取復癒膠囊不參與市場競爭之誘因？

三、公平會處分書認為美時受限因獨家經銷條款的限制，長期以來未在市場參與競爭，使台灣東洋得以在三同藥品市場囊括並穩坐大約八成市占率，此行為限制彼此間競爭外，也剝奪健保體系、醫療院所及患者原本因復癒膠囊參進市場可能享有的降價利益，實質減少醫師對於藥品的選擇，甚或不利健保藥價的調整，影響大腸癌藥品供需之市場功能。

東洋指出，事實上，我國大腸癌藥品共有20多種，公司在我國大腸癌藥品市場之市占率僅約7%，絕非公平會所稱大約八成市占率；又美時於2009年及2013年自行銷售復癒膠囊時之市占率幾乎為零，東洋與美時之經銷協議對市場競爭之影響微乎其微。此外，健保署調整藥價係由委員會討論決定，各醫院採購亦由內部之藥品採購委員會討論決定，決定採購藥品種類及採購價格之考慮因素甚多，絕非東洋一家公司所可影響，而患者支付之藥價係由醫院決定，東洋根本沒有決定權，公平會認定東洋剝奪健保體系、醫療院所及患者原本因復癒膠囊參近市場可能享有的降價利益，顯有誤會。

四、本案調查過程，當初參與協商及簽署經銷合約之當事人曾行文公平會表示並無聯合行為，東洋一再請求公平會約談該當事人，以釐清事實。公平會竟未約談該當事人，急於做成處分，完全罔顧對東洋有利之事實。

五、公平會決定罰鍰金額重要因素之ㄧ為行為對市場競爭之限制程度，考量美時於2009年及2013年自行銷售復癒膠囊時之市占率幾乎為零，公平會處罰台灣東洋2億2,000萬元之鉅額罰鍰，顯無理由。

六、對於公平會今日之處分，東洋深表遺憾，將於收到處分書後，依法提起行政救濟以維護股東權益。

商品推薦