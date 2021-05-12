防疫升級 電信實體門市啟動實聯制

台灣新冠肺炎疫情升溫，防疫升級，台灣大（3045）、遠傳（4904）、亞太電信（3682）等電信業者也陸續宣布實體門市啟動防疫升級，採用「實聯制」，而電信業者近年積極推廣客服APP及網路門市，目前包含續約、申辦、繳費、申請加值服務等都可以透過客服或網路門市申辦，透過網路上線解決，降低到實體門市的需求。

中華電信（2412）表示，為方便客戶申辦業務，本公司設有實體門市與網路門市，讓客戶可依據方便性、目的性與服務品項的不同，選擇透過上網或至服務中心申辦服務。

中華電信表示，疫情期間，遵循中央流行疫情指揮中心相關限制措施，除要求實體門市同仁勤洗手、服務過程全程配戴口罩外，服務櫃台均使用隔板，排隊櫃台前亦設置社交距離間隔標示，門市也定期消毒，客戶進入門市均需量測體溫、配戴口罩，現場並備有酒精供客戶使用，貫徹防疫措施，確保顧客與員工的健康安全。

至於是否實施實聯制，中華電信表示，多數客戶到門市申辦業務已經是實名制，至於是否進門就要實聯制，目前還在研議中，同時密切注意指揮中心政策及疫情變化。

台灣大表示，實體門市部分將自明天起對所有進店客戶採實名制登記，嚴格落實戴口罩、量額溫等防疫措施，請所有客戶配合。

遠傳表示，全省門市持續加強防疫措施，備有紫外線手機消毒機、進店客戶需全程戴口罩、量額溫並採實聯制等。除實體門市外，並提供便利的全通路服務管道，立如遠傳心生活APP、線上門市、客服等。

台灣之星表示，門市人員於服務期間皆全程配戴口罩，並定時消毒，同時準備酒精在民眾進入門市時進行消毒。因應疫情升溫，即日起要求門市加強內/外環境消毒，並配合政府政策規定，若未配戴口罩之民眾，將婉拒進入門市辦理業務。至於實聯制，台灣之星表示，將隨時關注指揮中心防疫措施，動態調整。

亞太電信表示，實體門市部分，亞太電信為杜絕門市成為感染場所的媒介，全面執行「每日同仁健康安全作業」，在各門市據點啟動自主性回報，針對值班同仁進行健康關懷(體溫量測+觀察)，並定時回報，掌握門市同仁最即時的健康狀況。此外在各門市據點，每2小時進行門市環境消毒殺菌，客戶至門店時需全程配戴口罩，並提供消毒酒精或乾洗手液供門市人員及顧客使用，並不定期加強消毒頻率，同時採用實聯制，留下姓名及電話。

亞太電信表示，若顧客考量疫情發展而不便親赴門市，亞太電信提供24小時不休息數位門市服務，及客服APP等管道完成各項業務。

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