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台積電2奈米用地 環評大會給出十項建議
因應台積電（2330）2奈米計畫，科技部竹科管理局提出「新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫」，由於擴建面積超過10公頃，必須辦理「政策環評」。環保署今（12）日召開環評大會，針對竹科寶山二期擴建的政策環評做出結論，提出十項建議。
所謂「政策環評」，是希望政策決策者可以在規畫開發案時，就將環境保護考量在內，政策環評並無准駁，但會由環評大會提供建議，供主管機關參酌。竹科寶山用第二期擴建由於擴建面積超過十公頃，因此必須辦理政策環評。
環評大會今日針對此案做出十項建議，包括強化引進半導體產業相關園區之說明、訂定汙染物排放總量、強化再生水利用規畫、強化滯洪及水土保持對策、評估對鄰近溪流及溼地影響、建議以生態園區思維規畫、強化地震火災等風險評估、交通評估、加強與利害關係人溝通、建議推動長期區域健康風險評估。
這十項建議將供科技部參考，也將會納入竹科寶山2期擴建計畫環境影響說明書的修正補充資料。
至於竹科寶山二期擴建的環境影響說明書審查，目前正進行到初審階段，已在去年12月、今年2月分別進行過兩次初審，不過由於環評委員對於用水、空汙、地震、能源等面向仍有疑慮，仍須補件再審。
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