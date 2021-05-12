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獨／PC廠超前部署 台灣戴爾今起在家上班、華碩明實施

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
國內疫情急速升溫，PC品牌廠緊急啟動應變措施，台灣戴爾（Dell）員工今日起轉為在家上班（WFH），華碩（2357）也超前部署，明（13）日開始要員工分流上班及居家工作。 本報系資料庫
國內疫情急速升溫，PC品牌廠緊急啟動應變措施，台灣戴爾（Dell）員工今日起轉為在家上班（WFH），華碩（2357）也超前部署，明（13）日開始要員工分流上班及居家工作。 本報系資料庫

國內疫情急速升溫，中央疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土案例，創歷史單日新高。PC品牌廠緊急啟動應變措施，台灣戴爾（Dell）員工今日起轉為在家上班（WFH），華碩（2357）也超前部署，明（13）日開始要員工分流上班及居家工作。

據了解，台灣戴爾（Dell）超前部署，昨晚公司已發信要求員工轉為在家上班，因此今起員工已轉為在家上班，戴爾發言體系也證實此事。

在華碩方面，因應今日疫情升溫，華碩為了戒備三級狀況超前部屬，依據過往制定的防疫方案，並於明（13）日起實施分流上班及居家工作等措施。

華碩今日舉行線上法說會，市場關心國內疫情升溫，對華碩營運影響。華碩共同執行長許先越回應，華碩去年初就有成立應變單位，藉由這樣機會，把公司營運持續管理（BCM）架構導入。

許先越指出，華碩從去年開始已經擬定好不同對應方案，是根據台灣疫情狀況不同，也區分紅黃綠燈狀況，就跟疫情中心發布做相對對應。

許先越表示，華碩過去也做過幾次演練，去測試IT系統，或員工如果換成AB班，同仁們在工作設備、軟體及效率等，是不是有需要事先準備。

許先越強調，公司經過兩輪測試，應對已相對成熟，所以即使目前台灣疫情升溫，華碩還是可以根據當初擬定的措施應對，因次這狀況是可控制的，對營運不會有太大影響。

華碩 疫情 戴爾

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