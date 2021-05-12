疫情升溫 圓展祭出三大防疫措施
圓展（3669）今（12）日強調，已實施廠辦分流、視訊溝通、謝絕訪客及供應商入廠；RD、辦公人員，調查居家辦公的設備及可行性，隨時都可備用。
旭隼（6409）表示，因應防疫升級，已全面暫停訪客來訪，辦公室可能會恢復分層辦公，加大彼此距離；產線從疫情以來都是戴口罩上班。
瑞智（4532）指出，禁止非必要訪客進入，戴口罩上班是基本措施。
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