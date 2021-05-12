台灣大啟動員工分流遠距、居家辦公 門市客戶採實名制

新冠肺炎疫情升級，因應疫情升溫，台灣大哥大（3045）表示，已全面提升防疫機制，備妥備援方案，並啟動員工分流「遠距/居家辦公」。

此外，台灣大表示，實體門市部分將自明天起對所有進店客戶採實名制登記，嚴格落實戴口罩、量額溫等防疫措施，請所有客戶配合。

至於台灣大股東會預計在6月16日舉行，台灣大表示，股東會時間已是在6月8日的管制期限之後，台灣大會持續關注疫情發展，遵守最新的防疫規定辦理。

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