快訊

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

日職／王柏融陽春砲+二壘打 火腿2：1贏球就靠他

台灣大啟動員工分流遠距、居家辦公 門市客戶採實名制

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
新冠肺炎疫情升級，因應疫情升溫，台灣大哥大（3045）表示，已全面提升防疫機制，備妥備援方案，並啟動員工分流「遠距/居家辦公」。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情升級，因應疫情升溫，台灣大哥大（3045）表示，已全面提升防疫機制，備妥備援方案，並啟動員工分流「遠距/居家辦公」。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情升級，因應疫情升溫，台灣大哥大（3045）表示，已全面提升防疫機制，備妥備援方案，並啟動員工分流「遠距/居家辦公」。

此外，台灣大表示，實體門市部分將自明天起對所有進店客戶採實名制登記，嚴格落實戴口罩、量額溫等防疫措施，請所有客戶配合。

至於台灣大股東會預計在6月16日舉行，台灣大表示，股東會時間已是在6月8日的管制期限之後，台灣大會持續關注疫情發展，遵守最新的防疫規定辦理。

台灣大哥大 股東會 疫情

延伸閱讀

呼籲防疫 賴清德：醫護人員一定堅守崗位守護國人健康

台南公共場所全面消毒 台東蘭嶼綠島加強防疫

南投縣防疫整備升級第二波 增加8項防疫作為

中華電單月每股賺0.37元 奪回電信EPS王

相關新聞

獨／PC廠超前部署 台灣戴爾今起在家上班、華碩明實施

國內疫情急速升溫，中央疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土案例，創歷史單日新高。PC品牌廠緊急啟動應變措施，台灣戴...

美半導體公司聯手科技大廠促美政府資助 台積電也名列其中

全美幾乎每一家設計、製造或使用半導體的知名大公司，都加入了「美國半導體聯盟」（Semiconductors in American Coalition，SIAC）。目前聯盟成員有64家公司，分成四大類，包括蘋果、谷歌、微軟、AT&T、亞馬遜網路服務、威訊、慧與科技等科技大廠，以及英特爾、輝達、高通、超微、台積電、三星等半導體公司。

日經：和大計劃赴美設廠 若實現將於2026年投產

車用零組件供應商和大工業（1536）董事長沈國榮接受日經新聞專訪表示，除將在台增建三座新廠外，也計劃前往美國建廠，要在2...

美辦半導體峰會 權王受邀

知情人士透露，美國商務部長雷蒙多計劃邀集受到全球晶片短缺影響的企業，包括全球大型晶片製造商與美國汽車製造業者，於本月20...

砍單衝擊 和碩本業獲利減66%

和碩昨（11）日公布首季財報，受iPhone 12 mini訂單遭大砍衝擊，單季本業獲利季減逾66%，營益率勉強「保1（...

群創超犀利 一季賺贏三年

群創昨（11）日公布首季本業獲利季增近五成，稅後純益115.7億元，創近15季新高，連兩季大賺逾百億元，「一季賺贏過去三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。