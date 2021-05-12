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鴻海不計成本派包機 協助駐印度台籍員工返台

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

印度疫情擴大，鴻海（2317）已經派出一架灣流包機，協助在印度的台籍員工返台，預估今天就可以返抵國門。同時，也會協助中國大陸籍的員工返國。

印度台商表示，目前已經掌握到鴻海印度廠區的狀況，有三個重點，一，印度廠區對鴻海集團的營運影響不大。二，鴻海陸續啟動外籍員工關懷機制，安排返國。三，印度廠區啟動嚴格的防疫規範。

經調查，鴻海集團在印度廠區屬於持續性處理的產業（Continuous Process Industries），並不在當地政府公告的限制清單中，故廠區內仍維持營運。據了解，同時因應疫情發展，鴻海已同步做好產能調整，透過其他區域產能因應，目前對集團整體營運影響不大。

在印度的外籍同仁，鴻海集團前陣子傳出已啟動溝通關懷機制，每日專人1對1輔導，隨時掌握所有員工狀況，並安排專業心理諮詢及醫師遠距線上會診，同時盡力安排協助所有外籍員工能離境安全返家。

鴻海之前有聲明，以員工安全為第一優先前提下，印度廠區已實施嚴格的防疫管制。據了解，所有新進員工皆必須接受篩檢呈現陰性始可入廠，以避免疫情影響到廠區內同仁。目前印度廠區內無群聚感染情形，集團也會隨時配合當地政府政策應對疫情變化。

印度 鴻海 疫情

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