疫情升溫 華碩：營運不會有太大影響
國內疫情急速升溫，中央疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土案例，創歷史單日新高。PC品牌大廠華碩（2357）共同執行長許先越表示，經過內部多次測試及演練，華碩認為疫情升溫對營運干擾是可控制的，不會有太大影響。
華碩今日舉行線上法說會，市場關心國內疫情升溫，對華碩營運影響。許先越回應，華碩去年初就有成立應變單位，藉由這樣機會，把公司營運持續管理（BCM）架構導入。
許先越指出，華碩從去年開始已經擬定好不同對應方案，是根據台灣疫情狀況不同，也區分紅黃綠燈狀況，就跟疫情中心發布做相對對應。
許先越表示，華碩過去也做過幾次演練，去測試IT系統，或員工如果換成AB班，同仁們在工作設備、軟體及效率等，是不是有需要事先準備。
許先越強調，公司經過兩輪測試，應對已相對成熟，所以即使目前台灣疫情升溫，華碩還是可以根據當初擬定的措施應對，因次這狀況是可控制的，對營運不會有太大影響。
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