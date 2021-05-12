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華碩Q2筆電季增5-10% 展望下半年出貨續強

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）今（12）日舉行法說會，展望第2季，華碩預估PC將季增5-10%，但零組件因處於傳統淡季，預期將季減5-10%，華碩共同執行長許先越表示，筆電市場需求持續很強、供不應求，到今年下半年為止，出貨狀況還是很強，華碩內部設定今年PC（電競、消費性筆電等）要比業界平均成長值再高一成，在商用及教育方面則要100%年成長。

展望第2季，華碩指出，目前PC市場需求呈現健康成長趨勢，但受到零組件供應不足，第2季PC季增5-10%，但從年比來看則增長20~30%；在零組件業務方面，由於第2季進入傳統淡季，因此預估本季季減5-10%，但年增30%。

華碩共同執行長胡書賓指出，去年因新冠疫情衝擊供應鏈，導致基期較低，加上今年首季市場需求續強， 整體PC市場成長55%，華碩優於市場平均、成長達七成。

許先越表示，從去年疫情以來，筆電市場一直處於供不應求，今年到目前為止，從實際賣出去給客戶，及實際出貨到通路端數字相比，賣出去的比出貨的數量多，這表示庫存水位持續下降，且市場需求依然很強、供不應求。

許先越強調，從業務端反饋來看，到今年下半年為止，出貨狀況還是很強，但明年能見度不是很高，主要是因對於疫苗施打情況，以及整個產業鏈缺貨何時能補上，換言之，華碩對今年整年出貨狀況有把握，但明年持續觀察。

許先越指出，目前缺料問題依然嚴重，華碩透過跟重要供應商簽長約，即透過自有R&D能力加速導入第二供應商，或修改板子設計導入不同供應商，他重申，「現在是得料件、得產能得天下」，華碩花很多心力去做。

華碩 筆電 疫情

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