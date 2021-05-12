台積電公布最新防疫措施 暫停訪客進入、會議遠端連線
新冠肺炎疫情升高，包括晶圓代工龍頭台積電、世界和聯電都拉高警戒，台積電今日公布最公司相關防疫措施更新如下：
人員進廠管制部分：管制與非特定人士因營運需求而衍生的面對面接觸、暫停來賓/訪客進入台積公司、避免與供應商面對面開會、暫停開放親友使用台積公司運動館、球場及健身房等相關設施。
聚會管制部分：減少非必要性之聚會與活動，會議優先採遠端連線（建議縮減與會人數至會議室座位數的70%左右），減少跨廠區人員流動、並暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館等含有非特定人士參與的活動。此外，員工餐廳採梅花座用餐，同仁取餐後盡量回辦公座位用餐。
世界和聯電也強調採用最嚴謹方式對應疫情升高。世界甚至要求針對每位員工進行個人疫調，只要發燒，一律不准進入公司及廠區，並儘速安排就醫。至於進入辦公室也要注意防疫距離，只要離開位子，與人交談，一律戴口罩。
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