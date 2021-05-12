微軟助中華電信數位轉型 遠距辦公不懼疫情

台灣本土疫情再起，多家企業已拉高警戒，再次實施遠距工作部署，也展現疫情下的數位轉型成效。電信龍頭中華電信（2412）2019年便已啟動三年數位轉型計畫，以提供客戶與員工快速、穩固服務為中心，推動系統轉型，促進企業營運升級；去年更開始積極導入微軟一站式生產力平台Microsoft Teams，啟動數位化辦公並走向數位溝通，落實內部革新。

去年疫情漸趨嚴峻時，中華電信各項業務營運都受到影響，考量會議通訊軟體功能需要升級，中華電信因此導入Microsoft Teams，並以三步驟普及化Teams使用，大幅提升工作效率，並且逐步提升企業韌性，期望面對疫情變動中仍能維持營運，將疫情影響降至最低。

首先，中華電信以Microsoft Teams推動員工每日例行工作實踐數位化，在公司及家中都可利用電腦、手機或平板進行遠端視訊會議與即時通訊。同時也從根本落實數位轉型，目前中華電信內部員工每天有超過1萬3,000人活躍使用者，使用率高達六成，並已創建超過7,000個 Microsoft Teams團隊頻道，每天發文近20萬筆。

中華電信也鼓勵同仁以Microsoft Teams作為團隊協作中心，形塑彈性、即時、合作文化，並增進敏捷性與加快緊急應變反應能力，包含組織「專案團隊」、成立「論壇」，分享問題與解決方法，打破辦公地點與工作時間侷限，簡化工作流程，讓緊急工作的同步更加順暢。

中華電信資訊處副總經理鄭枸澺指出，三年數位轉型計畫將讓IT部門從後線業務配合單位，轉為前線賦能角色。自全面導入Microsoft 365後，以Microsoft Teams為共同工作平台，實現遠距會議或雲端協作執行，員工一機在手可完成大部分日常工作，客戶也可線上辦理大部分業務；未來也將調整內部自行開發導向的文化，直接整合運用市面上成熟解決方案，讓服務推出更快速，迎戰數位化全新時代。

台灣微軟 Microsoft 365 事業部副總經理朱以方表示，微軟始終積極運用科技的力量，助力台灣企業數位化營運架構；進入5G時代，電信產業在既有基礎上應結合新技術落實轉型，員工具備的數位技能和使用工具也應與時俱進，企業內部數位技術的平均部署更是關鍵。

中華電信也推行一系列公司內訓課程，像是舉辦「I love Teams 闖關活動」，引導同仁快速上手Microsoft Teams基本功能操作，並進行 Microsoft Teams黑客松競賽，鼓勵來自不同單位的員工探索Teams和自動化解決方案 Power Apps，依自身需求打造應用程式；競賽後針對獲獎作品進行落地評估，例如「NGN 交換機智慧協查 2.0（障礙查測及日常維運）」、「應用 AI 推播廣告精準個人行銷暨互動交流簡訊抽獎」等創新應用，解決員工日常工作中的痛點，加速電信業務的協作與推廣。

鄭枸澺表示，中華電信未來還會以Microsoft Teams推動數位化三項目標，包括加強推動Microsoft Teams黑客松作品落地，驅動員工自行開發資訊應用服務；探索並普及更多元使用，提升各階層員工數位素養，提升工作效率；以及加強Microsoft Teams與電子郵件服務Outlook、商業資料分析解決方案Power BI等數位化工具整合，打造數位行政與管理的全方位解決方案。

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