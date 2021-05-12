技嘉推OLED筆電 搭載英特爾最新第11代處理器

技嘉（2376）今（12）日推出搭載英特爾（Intel）最新第11代H系列處理器的AERO系列創作者筆電。2021年初技嘉舉辦「30而力 玩創皆贏」線上產品發表會，釋出一系列搭載輝達（NVIDIA） GeForce RTX 30 系列顯卡的筆電，「效能成長很有感」，實測效能跑分顯著提升30%，造成不少創作者與玩家爭相搶購，即使在全球供應鏈吃緊的情勢下，仍逆風高飛、擁有不錯的斬獲。

有別於2021年初處理器龍頭intel發表的「H35」4核心、8執行緒低規版本處理器，本次改版升級的Intel Core i9-11980HK、Intel Core i7-11800H二款第11代H45行動處理器配備8核心、16執行緒及滿血45瓦，實測效能跑分突破性提升25%。在一片筆電紅海中，技嘉AERO系列配備「世界唯一雙校色認證」高畫質OLED面板螢幕優勢與「極致高效能」產品定位，決勝內容創作者市場。

技嘉本次推出包含15吋AERO 15 OLED，以及17吋AERO 17 HDR全系列改版，一本初衷從影像編輯、圖像設計等內容創作者的痛點出發，不僅完美平衡創作者所需要的攜帶性與高效能，此次搭載的新款處理器，更是整合Thunderbolt 4介面、支援新世代PCIe Gen4 SSD，以及有 Wi-Fi 6 無線網路功能，使其在性能與傳輸速率都有大幅的提升。

此外，AERO筆電領先全球配備雙重認證校色螢幕，除了X-Rite 工廠校色程序，更獲得Pantone Validated面板認證，打造出地表最美OLED筆電，為創作者帶來更流暢、更精彩的創作旅程。 技嘉AERO創作者筆電以嶄新面貌登場，搭載第11代Intel Core最新版本。圖／技嘉提供

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