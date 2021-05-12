快訊

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

技嘉推OLED筆電 搭載英特爾最新第11代處理器

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
AERO筆電忠實呈現影像本色，首獲世界唯一色彩權威雙重校色認證。圖／技嘉提供
AERO筆電忠實呈現影像本色，首獲世界唯一色彩權威雙重校色認證。圖／技嘉提供

技嘉（2376）今（12）日推出搭載英特爾（Intel）最新第11代H系列處理器的AERO系列創作者筆電。2021年初技嘉舉辦「30而力 玩創皆贏」線上產品發表會，釋出一系列搭載輝達（NVIDIA） GeForce RTX 30 系列顯卡的筆電，「效能成長很有感」，實測效能跑分顯著提升30%，造成不少創作者與玩家爭相搶購，即使在全球供應鏈吃緊的情勢下，仍逆風高飛、擁有不錯的斬獲。

有別於2021年初處理器龍頭intel發表的「H35」4核心、8執行緒低規版本處理器，本次改版升級的Intel Core i9-11980HK、Intel Core i7-11800H二款第11代H45行動處理器配備8核心、16執行緒及滿血45瓦，實測效能跑分突破性提升25%。在一片筆電紅海中，技嘉AERO系列配備「世界唯一雙校色認證」高畫質OLED面板螢幕優勢與「極致高效能」產品定位，決勝內容創作者市場。

技嘉本次推出包含15吋AERO 15 OLED，以及17吋AERO 17 HDR全系列改版，一本初衷從影像編輯、圖像設計等內容創作者的痛點出發，不僅完美平衡創作者所需要的攜帶性與高效能，此次搭載的新款處理器，更是整合Thunderbolt 4介面、支援新世代PCIe Gen4 SSD，以及有 Wi-Fi 6 無線網路功能，使其在性能與傳輸速率都有大幅的提升。

此外，AERO筆電領先全球配備雙重認證校色螢幕，除了X-Rite 工廠校色程序，更獲得Pantone Validated面板認證，打造出地表最美OLED筆電，為創作者帶來更流暢、更精彩的創作旅程。

技嘉AERO創作者筆電以嶄新面貌登場，搭載第11代Intel Core最新版本。圖／技嘉提供
技嘉AERO創作者筆電以嶄新面貌登場，搭載第11代Intel Core最新版本。圖／技嘉提供

筆電 處理器 技嘉 OLED

延伸閱讀

仁寶、緯創 迎換機潮

技嘉發表全新Tiger Lake系列筆電 電競、創作皆贏　

台灣晶片業被稱「矽盾」 劉德音受訪：各國不會讓台灣發生戰爭

劉德音：世界都需要台灣高科技支持 不希望有戰爭

相關新聞

美半導體公司聯手科技大廠促美政府資助 台積電也名列其中

全美幾乎每一家設計、製造或使用半導體的知名大公司，都加入了「美國半導體聯盟」（Semiconductors in American Coalition，SIAC）。目前聯盟成員有64家公司，分成四大類，包括蘋果、谷歌、微軟、AT&T、亞馬遜網路服務、威訊、慧與科技等科技大廠，以及英特爾、輝達、高通、超微、台積電、三星等半導體公司。

日經：和大計劃赴美設廠 若實現將於2026年投產

車用零組件供應商和大工業（1536）董事長沈國榮接受日經新聞專訪表示，除將在台增建三座新廠外，也計劃前往美國建廠，要在2...

美辦半導體峰會 權王受邀

知情人士透露，美國商務部長雷蒙多計劃邀集受到全球晶片短缺影響的企業，包括全球大型晶片製造商與美國汽車製造業者，於本月20...

砍單衝擊 和碩本業獲利減66%

和碩昨（11）日公布首季財報，受iPhone 12 mini訂單遭大砍衝擊，單季本業獲利季減逾66%，營益率勉強「保1（...

群創超犀利 一季賺贏三年

群創昨（11）日公布首季本業獲利季增近五成，稅後純益115.7億元，創近15季新高，連兩季大賺逾百億元，「一季賺贏過去三...

疫情影響 鴻海印度iPhone 12傳產能減半

路透報導，受印度新冠肺炎疫情持續延燒影響，鴻海集團印度清奈廠的iPhone 12產能已減少逾半。清奈廠生產的iPhone...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。