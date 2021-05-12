疫情升溫 研華啟動分樓層別管制、降低實體接觸
國內疫情急速升溫，中央疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土案例，創歷史單日新高。工業電腦大廠研華（2395）啟動應變機制，各廠區皆採取高規格防疫措施，目前台灣各廠區人員已進行分樓層別管制，未來也將視疫情發展（中央流行疫情指揮中心發布警戒第三級防疫階段），改採分組輪值生產。
在廠區部分，研華各廠區皆採取高規格防疫措施，目前台灣各廠區人員已進行分樓層別管制，以降低實體接觸，避免相互交叉感染的可能性。
未來也將視疫情發展（中央流行疫情指揮中心發布警戒第三級防疫階段），改採分組輪值生產，並搭配短期移轉昆山或外部夥伴生產來因應，以維持生產效率，唯部分產能仍會受影響。
依照研華兩岸完全透通的資訊系統情況，一般性轉移約需6-8周完成、緊急性移轉則可於三周內完成投產。
至於營業處、辦公大樓方面，研華表示，全公司則採取辦公室分區管理，會議都改採線上；目前也都暫停參訪與訪客拜會。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言