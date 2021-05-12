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疫情升溫 研華啟動分樓層別管制、降低實體接觸

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

國內疫情急速升溫，中央疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土案例，創歷史單日新高。工業電腦大廠研華（2395）啟動應變機制，各廠區皆採取高規格防疫措施，目前台灣各廠區人員已進行分樓層別管制，未來也將視疫情發展（中央流行疫情指揮中心發布警戒第三級防疫階段），改採分組輪值生產。

在廠區部分，研華各廠區皆採取高規格防疫措施，目前台灣各廠區人員已進行分樓層別管制，以降低實體接觸，避免相互交叉感染的可能性。

未來也將視疫情發展（中央流行疫情指揮中心發布警戒第三級防疫階段），改採分組輪值生產，並搭配短期移轉昆山或外部夥伴生產來因應，以維持生產效率，唯部分產能仍會受影響。

依照研華兩岸完全透通的資訊系統情況，一般性轉移約需6-8周完成、緊急性移轉則可於三周內完成投產。

至於營業處、辦公大樓方面，研華表示，全公司則採取辦公室分區管理，會議都改採線上；目前也都暫停參訪與訪客拜會。

疫情 研華

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