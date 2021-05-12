聯發科搶人 建議新鮮人求職前有「三要」

聯發科（2454）今（12）日宣布擴大徵才超過2,000人，薪資水準優於業界。該公司同時提供職場新鮮人求職前要有「三要」，要先了解公司，也要釐清自己的專長和興趣。

聯發科宣布擴大徵才，今年度預計提供碩士畢業新鮮人年薪150 萬元以上、博士畢業新鮮人年薪200萬以上的優渥薪酬，希望吸引優秀人才加入團隊。

聯發科並提供新鮮人求職建議，認為職場新鮮人除了要了解求職公司外，在面試前先要釐清自己的專長與興趣。

聯發科以自家公司為例，除了提供具市場競爭力的薪資福利外，還擁有與全球同仁跨國合作的機會，讓優秀人才透過交流與合作，擴大視野與世界接軌。

聯發科強調，更重要的是，在聯發科總部就能直接參與最先進的核心技術研發，擴大技術學習的深度與廣度，提供開放多元且鼓勵創新的工作環境，這些隱性價值的累積，更是年輕人加入職場時需要考量的條件。

聯發科今年度預計提供碩士畢業新鮮人年薪150萬元以上、博士畢業新鮮人年薪200萬以上的優渥薪酬，吸引優秀人才加入團隊。

聯發科2019年對外徵才時曾表示，當年度將提供碩士畢業生保障年薪100萬元起跳、博士150萬元以上的高薪，對照這次釋出的薪資水準，顯著拉升。不過，這次的薪水內含員工分紅，與之前的不含分紅不同，但整體員工薪資應該還是有上升。

聯發科表示，高素質的專業人才是公司最重要的資產，因應公司持續佈局5G、AI、無線通訊、智慧物聯網等關鍵技術領域，集團將擴大徵才，合計將招募超過2,000位以上研發人才，較以往大幅成長。

聯發科期待以具競爭力的整體薪酬、充滿挑戰與學習的環境以及跨國學習與成長的職涯舞台，吸引優秀菁英加入。

聯發科進一步說明公司晉用新人的原則，除了衡量所學背景的本質學能外，還看重應徵者是否符合公司核心價值，可否融入公司文化，包括誠信正直、創新思維、兼容並進、客戶導向與不斷精進等特質，期待能招募具備創新思維、主動學習及強烈企圖心的優秀人才。

聯發科核心技術領域涵蓋通訊、計算、多媒體三大範疇，期待包括電子電機、電信通訊、資工資科及電控動機等相關科系畢業生，歡迎對行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。

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