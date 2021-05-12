聯發科搶人！新鮮人年薪150萬起跳 薪資水準優於台積電

聯發科（2454）今（12）日宣布擴大徵才超過2,000人，今年度預計提供碩士畢業新鮮人年薪150萬元以上、博士畢業新鮮人年薪200萬以上的優渥薪酬，吸引優秀人才加入團隊，業界預期，新鮮人的薪資水準仍舊超過台積電（2300）。

聯發科2019年對外徵才時曾表示，當年度將提供碩士畢業生保障年薪100萬元起跳、博士150萬元以上的高薪，對照這次釋出的薪資水準，顯著拉升。不過，這次的薪水內含員工分紅，與之前的不含分紅不同，但員工薪資應該還是有上升。

業界認為，從台積電、聯發科兩大分居晶圓代工和IC設計的半導體龍頭來看，聯發科給新鮮人的薪資水準略高於台積電，但若是高階主管，則是台積電高於聯發科。

聯發科表示，高素質的專業人才是公司最重要的資產，因應公司持續佈局5G、AI、無線通訊、智慧物聯網等關鍵技術領域，集團將擴大徵才，合計將招募超過2,000位以上研發人才，較以往大幅成長。

聯發科期待以具競爭力的整體薪酬、充滿挑戰與學習的環境以及跨國學習與成長的職涯舞台，吸引優秀菁英加入。

聯發科進一步說明公司晉用新人的原則，除了衡量所學背景的本質學能外，還看重應徵者是否符合公司核心價值，可否融入公司文化，包括誠信正直、創新思維、兼容並進、客戶導向與不斷精進等特質，期待能招募具備創新思維、主動學習及強烈企圖心的優秀人才。

聯發科核心技術領域涵蓋通訊、計算、多媒體三大範疇，期待包括電子電機、電信通訊、資工資科及電控動機等相關科系畢業生，歡迎對行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。

聯發科近年在各類產品線皆展現高度競爭力，去年度集團表現亮眼，合併營收突破100億美元大關，公司大手筆發給員工每人10萬元激勵獎金，全球位於亞洲、歐洲、美洲的全體員工約有1萬7000人獲得獎勵，總獎金逾新台幣17億元。

此外，為展現對營運前景的信心，公司未來四年每年加發16元股息，說明看好未來發展。聯發科今年研發費用預計投入超過新台幣1,000億元，將持續強化所在產業的全球領先地位，在高度競爭的國際舞台上發光發熱。

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