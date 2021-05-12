快訊

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

中華電信斜槓當包租公 未來租金年收近9億元

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）推動資產活化，投入25億元將在南港火車站前打造南港智慧建築新地標，中華電信今天（12日）早上舉行開工動土典禮，董事長謝繼茂表示，中華電信資產活化，只租不賣，南港大樓未來年租金收入可望達1.5億元，未來北、中、南還有五塊地要規劃成商業用大樓。

中華電信全台土地資產高達409公頃，且不少土地都位於車站附近的商業精華區，近年陸續進行資產活化，目前每年租金收入約7億多元。

謝繼茂表示，中華電信土地開發政策，是「只租不售」，但持續進行資產活化。

總經理郭水義表示，中華電信以打造長效型的商辦大樓為優先，把資產轉換成為長期營收來源，資產活化對於營收貢獻是一種疊蛋糕的貢獻，未來將持續尋找可以開發的基地。

謝繼茂表示，現在中華電信在台北、新北、台中、高雄，大約還有五塊基地都在規劃中，規劃方向有各種可能，但都是商業用，今年是重要的規劃期，年底前定案。

謝繼茂表示，中華電信南港新機房與商業大樓，為配合文化部北部流行音樂中心的規劃，須將原本鄰近流行音樂中心的舊機房進行遷移，打造地下4層地上13層，總樓地板面積約1.2萬坪。新大樓的興建除呼應臺北市政府「東區門戶計劃」的招商引資政策，提供未來南港地區商業發展所需商業辦公空間外，更可提升該公司資產活化價值，預計於2024年第4季啟用後，每年可為中華電信創造約1.5億元租金收入。

交通部常務次長祈文中表示，中華電信選擇南港車站旁基地興建，交通便捷、三鐵共構，未來評估機場捷運甚至高鐵北延，高速跟快速網路也相當完整，國一、國三在此匯流，未來可望成為台灣五大產業發展中心，未來中華電信商辦大樓進住後，提高通訊品質，導入5G，很快可以促成南港成為一個軟體、會展、交通、新創及生技的五大產業發展中心。

中華電信

延伸閱讀

南港再度挑戰泰豐經營權 為何兩家輪胎大廠連續第二年PK？

中華電信資產活化 打造南港智慧建築新地標

中華電扶植5G新創 謝繼茂：投資金額無上限

5G助攻 中華電法說：樂觀看待行動服務營收轉為正成長

相關新聞

美半導體公司聯手科技大廠促美政府資助 台積電也名列其中

全美幾乎每一家設計、製造或使用半導體的知名大公司，都加入了「美國半導體聯盟」（Semiconductors in American Coalition，SIAC）。目前聯盟成員有64家公司，分成四大類，包括蘋果、谷歌、微軟、AT&T、亞馬遜網路服務、威訊、慧與科技等科技大廠，以及英特爾、輝達、高通、超微、台積電、三星等半導體公司。

日經：和大計劃赴美設廠 若實現將於2026年投產

車用零組件供應商和大工業（1536）董事長沈國榮接受日經新聞專訪表示，除將在台增建三座新廠外，也計劃前往美國建廠，要在2...

美辦半導體峰會 權王受邀

知情人士透露，美國商務部長雷蒙多計劃邀集受到全球晶片短缺影響的企業，包括全球大型晶片製造商與美國汽車製造業者，於本月20...

砍單衝擊 和碩本業獲利減66%

和碩昨（11）日公布首季財報，受iPhone 12 mini訂單遭大砍衝擊，單季本業獲利季減逾66%，營益率勉強「保1（...

群創超犀利 一季賺贏三年

群創昨（11）日公布首季本業獲利季增近五成，稅後純益115.7億元，創近15季新高，連兩季大賺逾百億元，「一季賺贏過去三...

疫情影響 鴻海印度iPhone 12傳產能減半

路透報導，受印度新冠肺炎疫情持續延燒影響，鴻海集團印度清奈廠的iPhone 12產能已減少逾半。清奈廠生產的iPhone...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。