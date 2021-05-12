中華電信斜槓當包租公 未來租金年收近9億元

中華電信（2412）推動資產活化，投入25億元將在南港火車站前打造南港智慧建築新地標，中華電信今天（12日）早上舉行開工動土典禮，董事長謝繼茂表示，中華電信資產活化，只租不賣，南港大樓未來年租金收入可望達1.5億元，未來北、中、南還有五塊地要規劃成商業用大樓。

中華電信全台土地資產高達409公頃，且不少土地都位於車站附近的商業精華區，近年陸續進行資產活化，目前每年租金收入約7億多元。

謝繼茂表示，中華電信土地開發政策，是「只租不售」，但持續進行資產活化。

總經理郭水義表示，中華電信以打造長效型的商辦大樓為優先，把資產轉換成為長期營收來源，資產活化對於營收貢獻是一種疊蛋糕的貢獻，未來將持續尋找可以開發的基地。

謝繼茂表示，現在中華電信在台北、新北、台中、高雄，大約還有五塊基地都在規劃中，規劃方向有各種可能，但都是商業用，今年是重要的規劃期，年底前定案。

謝繼茂表示，中華電信南港新機房與商業大樓，為配合文化部北部流行音樂中心的規劃，須將原本鄰近流行音樂中心的舊機房進行遷移，打造地下4層地上13層，總樓地板面積約1.2萬坪。新大樓的興建除呼應臺北市政府「東區門戶計劃」的招商引資政策，提供未來南港地區商業發展所需商業辦公空間外，更可提升該公司資產活化價值，預計於2024年第4季啟用後，每年可為中華電信創造約1.5億元租金收入。

交通部常務次長祈文中表示，中華電信選擇南港車站旁基地興建，交通便捷、三鐵共構，未來評估機場捷運甚至高鐵北延，高速跟快速網路也相當完整，國一、國三在此匯流，未來可望成為台灣五大產業發展中心，未來中華電信商辦大樓進住後，提高通訊品質，導入5G，很快可以促成南港成為一個軟體、會展、交通、新創及生技的五大產業發展中心。

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