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群聯電子贈蓮心園蓬萊米予股東 落實企業社會責任

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

群聯電子（8299）長期以來致力於公益與關心弱勢團體，2021年股東大會特別選定蓮心園庇護農場無毒蓬萊米贈予股東，除兼具實用與對環境的愛護，也落實企業社會責任（CSR）。

位於台南白河的「蓮心園社會福利慈善事業基金會」成立20多年，專注提升憨慢孩子的成長，每個憨慢孩子的照顧歷程，都是一則感動人心的故事。2014年成立蓮心園庇護農場，設有場長、農技員與就業服務員輔導庇護員工推展農務工作。

群聯董事長潘健成也表示，蓮心園庇護農場為身心障礙朋友提供服務與工作機會，並協助他們學習一技之長，解決家庭問題，同時培養自力更生的能力。在療育憨慢孩子的身心之餘，也讓他們有機會奉獻社會，以無毒無化肥種植，日曬農法耕作庇護這片土地。群聯透過與蓮心園的合作機會，不僅幫助這些弱勢的朋友，也持續落實群聯對於企業社會責任的承諾。

群聯 股東

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