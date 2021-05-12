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監視器年銷量上看1.5億台 華碩、三星出貨大增

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

去年疫情推升遠端辦公與教育需求大增，帶動液晶監視器銷售暢旺，這股動能也將在今年延燒，讓監視器出貨量繼續大幅成長。科技市調機構TrendForce研究顯示，去年液晶監視器出貨量達1.4億台，年成長率8.6%，創下近十年新高；而今年出貨量也將持續成長，達到1.5億台，年成長率7.3%。

TrendForce表示，疫情帶來的需求動能延續到今年上半年，今年第1季液晶監視器出貨表現比去年同期增加34.1%，預期第2季也會有10%以上成長，全年則有7.3%年成長率，推升今年液晶監視器出貨量達1.5億台。其中，備受市場關注、也是品牌廠和面板廠資源聚焦重點的電競產品，仍受到宅經濟需求挹注，預估今年出貨量可達2,590萬台，占整體液晶監視器比重17.3%。

以今年前十大液晶監視器品牌的年度出貨成長率來看，三星電子與華碩（2357）表現可期。三星方面，儘管今年旗下面板廠供應大幅減少，但該企業已在去年擬定擴大液晶監視器市占率的目標，針對面板及整機採購提前布局，預估出貨年增幅將超過20%，成為2021年十大排行榜內出貨成長幅度最高的品牌；華碩則是因今年消費市場需求暢旺，以及電競產品熱賣加持，出貨年增幅有望超過10%。

儘管整體液晶監視器市場出貨動能高漲，但面板及零組件等供應鏈方面無法滿足品牌廠需求，抑制上半年出貨成長力道。TrendForce特別提到，今年第1季液晶監視器面板供需缺口高達11%，呈現供不應求態勢，導致面板價格節節高升，3、4月液晶監視器面板模組價格普遍漲幅達3.5~4.5美元，5月在供需無法改善情況下，漲勢仍會延續。

TrendForce指出，在面板價格連續漲價多月的情況下，部分品牌廠成本大增，甚至在第2季開始面臨虧損壓力，因此也將在本季明顯調漲產品零售價格，後續消費市場需求動能可否維持則有待觀察。

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