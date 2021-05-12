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陳俊聖：宏碁將穩健發展 挑戰極限

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）營業報告書出爐，宏碁董事長陳俊聖指出，2020 年是動盪的一年，宏碁成功度過充滿挑戰的一年，並通過考驗、展現強大韌性；宏碁作為一家穩健發展的企業，將持續挑戰極限，同時，宏碁的多元事業引擎也展現強勢動能、穩健增長，亦帶動宏碁營收貢獻；旗下子公司則逐步實踐上市計畫。

回顧去年，陳俊聖表示，宏碁藉由市場動向、經濟前景預測及果斷的執行力，公司得以在此動盪時期維持穩定並展現企業韌性。

在此期間，宏碁致力確保零組件的供應以滿足產品訂單的需求，讓廣大消費者能在疫情期間維持聯繫，同時亦讓宏碁在 2020 年取得佳績；我們在 2020 年合併營收為2,771.12 億元，營業淨利為89.36 億元，年增 190.3%，營業淨利率為 3.2%；稅後淨利60.29 億元，全年 EPS 2.01 元。

新冠疫情漫延影響全人類的生活，也成為世界關注的焦點；其中，在資通訊產業也因疫情導致全球電腦出貨延遲，顯現出現有供應鏈的弱點。然而，疫情也形塑人類生活新形態，業界亦因應局勢、迅速應對不穩定且無法預測的情勢，以維持企業營運。

2020 年電腦銷售排行榜，宏碁全球出貨量排名第五，較同期成長 22%，超過業界成長均值 13%；並致力關注產業動向進而取得亮眼成績，在 Chromebook 及電競電腦（桌機、筆電及螢幕）營收方面較同期成長 95% 及 31%。

宏碁致力以創新技術來鞏固電腦及周邊設備事業基礎，並提供獨特的產品線以滿足電競玩家、創作者及教育等領域的特殊需求；同時，宏碁亦積極探索全新契機，拓展到周邊領域，並邀請員工跳出傳統思維、鼓勵內部創業，以培養多元事業引擎。

電競領域方面，宏碁持續整合全方位生態系統，包含硬體、配件、電競賽事、電競社交平台及能量飲品；在硬體方面，宏碁推出領先業界的散熱技術，提供旗下電競筆電及桌機發揮極致效能，進而從電競品牌中脫穎而出。

陳俊聖表示，宏碁的多元事業引擎也展現強勢動能、穩健增長，亦帶動宏碁營收貢獻；旗下子公司則逐步實踐上市計畫，在 2020 年第四季，智聯服務（6751）在證券櫃檯買賣中心上櫃；2021 年第一季度，宏碁資訊服務在證券櫃檯買賣中心登錄興櫃、展碁國際（6776）則在台灣證交所上市。

宏碁眾多策略已獲得顯著成績，在醫療人工智慧方面，宏碁智醫攜手台灣諾華與國立臺大醫院合作研發眼科AI 輔助診斷軟體醫材，獲台灣衛福部食品藥物管理署核發首張許可證。

宏碁 電競筆電 疫情

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