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海英俊：全球仍因疫情動盪 堅定步伐帶員工走出迷霧

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台達電（2308）董事長海英俊於今年致股東營業報告書中表示，2021年適逢台達成立屆滿50週年之際，我們在此衷心感謝我們的客戶、股東、合作夥伴這半世紀以來對台達的支持，在全球仍因疫情動盪而風雨飄搖的時刻，我們以堅定的步伐帶著員工一同走出迷霧。

身為全球電源供應器及直流無刷風扇之龍頭廠商，台達對協助推動資訊產業升級，有不可忽視之影響力。2020 年，因新冠肺炎疫情肆虐，全球許多城市及企業實施居家辦公、學校亦改採遠距教學，資訊設備需求激增，台達為筆記型電腦、桌上型電腦及伺服器等相關設備所提供之電源供應器與風扇，亦為疫情時代的新型態社會運作，貢獻了一己之力。

海英俊表示，為迎接電動車蓬勃發展的新世代，台達於2020年宣佈與全球最大汽車傳動系統供應商吉凱恩汽車(GKN Automotive)進行策略合作，共同開發下一代電動車之電力驅動整合系統產品eDrive，結合台達的馬達驅動器與GKN Automotive 的驅動馬達及變速箱的三合一系統，可望降低系統重量、減少體積，並有效簡化組裝流程、提升品質，並進一步鞏固雙方在全球市場上的領導地位。

在基礎設施方面，為協助推動低碳交通轉型及對抗全球氣候變遷，台達不僅於2018年宣佈加入國際電動車倡議EV100，成為全台灣第一家及全球第一家電動車能源基礎設施提供者的會員。2020年，台達在主要營運據點已安裝超過百支電動車充電樁，提供員工及客戶使用低碳運具的誘因。儘管受疫情影響， 全球許多基礎設施的佈建進度，如 5G 網路及電動車充電設備等，皆較原先預期落後。然而當許多社會及商業活動紛紛轉至線上進行，企業加速了數位化的腳步，各行各業對資料中心的依賴不斷攀升之 際，資料中心的重要性益發突顯，儼然成為一種新型態的公共事業。

海英俊指出，近年來無論國際情勢、科技發展、生態環境、乃至於社會型態皆瞬息萬變，作為企業，唯有時刻關注外界變化，隨時保持靈活彈性，方能在變化無常的經營環境中屹立不搖。放眼未來，我們更承諾將永續發展視為公司信守的核心價值觀，繼續帶領同仁迎向新局，繼往開來・共創新猷。

台達電 電動車 疫情

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