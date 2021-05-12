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宏碁董座陳俊聖：動盪時期維持穩定 展現企業韌性

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

品牌宏碁（2353）今年致股東營業報告書出爐，董事長陳俊聖表示，宏碁以創新研發現有業務、拓展到嶄新領域作為全新策略，與產業及演變中的生活型態並行發展，維持企業成長動能及永續發展;同時，藉由市場動向、經濟前景預測及果斷的執行力，公司得以在此動盪時期維持穩定並展現企業韌性。

陳俊聖表示，在此期間，宏碁致力確保零組件的供應以滿足產品訂單的需求，讓廣大消費者能在疫情期間維持聯繫，同時亦讓宏碁在2020年取得佳績；2020年合併營收為2,771.12 億元，營業淨利為89.36億元，年增190.3%，營業淨利率為3.2%;稅後淨利60.29億元，全年EPS 2.01元。

2020年電腦銷售排行榜，宏碁全球出貨量排名第五，較同期成長22%，超過業界成長均值13%；並致力關注產業動向進而取得亮眼成績，在Chromebook及電競電腦(桌機、筆電及螢幕)營收方面較同期成長95%及31%。除此之外，我們在台灣專利申請中以523件排名第二。

宏碁致力以創新技術來鞏固電腦及周邊設備事業基礎，並提供獨特的產品線以滿足電競玩家、創作者及教育等領域的特殊需求;同時，宏碁亦積極探索全新契機，拓展到周邊領域，並邀請員工跳出傳統思維、鼓勵內部創業，以培養多元事業引擎。

電競領域方面，宏碁持續整合全方位生態系統，包含硬體、配件、電競賽事、電競社交平台及能量飲品;在硬體方面，宏碁推出領先業界的散熱技術，提供旗下電競筆電及桌機發揮極致效能，進而從電競品牌中脫穎而出。專為玩家設計的電競社群平台PLANET9，發表全新即時AI翻譯功能，透過針對遊戲用語的機器學習， 促進電競玩家之間的交流;此外，旗下子公司則進軍遊戲主機市場，在台灣代理銷售，也成為宏碁電競生態圈的最新佈局。

我們的多元事業引擎也展現強勢動能、穩健增長，亦帶動宏碁營收貢獻。旗下子公司則逐步實踐上市計畫，在2020年第四季，智聯服務（6751）在證券櫃檯買賣中心上櫃;2021年第一季度，宏碁資訊服務在證券櫃檯買賣中心登錄興櫃、展碁國際（6776）則在台灣證交所上市。

陳俊聖指出，「2020年是動盪的一年，因為您的支持，讓我們成功度過充滿挑戰的一年，並通過考驗、展現強大韌性；宏碁作為一家穩健發展的企業，將持續挑戰極限，為我們的客戶、股東及員工創造更高價值，謝謝您。」

宏碁 電競筆電 陳俊聖

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