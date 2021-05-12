快訊

基隆傳出確診個案？基市府：由中央說明 將全市大消毒

基隆再傳確診個案 陳時中說符合疫情警戒第三級條件

泰豐集團印度廠 5月12日至23日暫停營運

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

泰豐（2102）公告應印度地區新冠肺炎疫情嚴峻，為維護員工健康及防疫考量，印度區工廠自5月12日至23日暫停營運計10個工作天。

泰豐表示，集團子公司印度工廠Lotus Footwear Enterprises Ltd. (India Branch)、Cheyyar SEZ Developers Private Ltd.、East Wind Footwear Co., Ltd. (India Branch)、Fairway Enterprises Co., Ltd. (India Branch)，泰豐對這些公司綜合持股比例皆為88%。

泰豐將把印度部分訂單將轉由集團其它地區工廠生產，對公司財務業務無重大影響。

印度 泰豐

延伸閱讀

墨比爾斯唱旺印度、陸股

世衛：印度變種毒株更致命

印度疫情危機未歇 7天平均新增確診數創新高

印度疫情告急 醫師警告牛糞尿塗身無法防疫

相關新聞

美辦半導體峰會 權王受邀

知情人士透露，美國商務部長雷蒙多計劃邀集受到全球晶片短缺影響的企業，包括全球大型晶片製造商與美國汽車製造業者，於本月20...

砍單衝擊 和碩本業獲利減66%

和碩昨（11）日公布首季財報，受iPhone 12 mini訂單遭大砍衝擊，單季本業獲利季減逾66%，營益率勉強「保1（...

群創超犀利 一季賺贏三年

群創昨（11）日公布首季本業獲利季增近五成，稅後純益115.7億元，創近15季新高，連兩季大賺逾百億元，「一季賺贏過去三...

疫情影響 鴻海印度iPhone 12傳產能減半

路透報導，受印度新冠肺炎疫情持續延燒影響，鴻海集團印度清奈廠的iPhone 12產能已減少逾半。清奈廠生產的iPhone...

官網捧台貶陸遭抵制 技嘉道歉

台灣知名科技大廠技嘉科技公司在大陸官網一段介紹公司產品的廣告文宣中，疑似嘲諷大陸代工製造的產品低成本、低質量，結果引發大...

技嘉產品 遭陸電商下架

技嘉科技因公司網站宣稱「堅持台灣製造，不同於其他品牌，選擇低質量的中國代工製造」，引起共青團中央官方微博昨（11）日點名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。