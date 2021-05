泰豐集團印度廠 5月12日至23日暫停營運

泰豐(2102)公告應印度地區新冠肺炎疫情嚴峻,為維護員工健康及防疫考量,印度區工廠自5月12日至23日暫停營運計10個工作天。

泰豐表示,集團子公司印度工廠Lotus Footwear Enterprises Ltd. (India Branch)、Cheyyar SEZ Developers Private Ltd.、East Wind Footwear Co., Ltd. (India Branch)、Fairway Enterprises Co., Ltd. (India Branch),泰豐對這些公司綜合持股比例皆為88%。

泰豐將把印度部分訂單將轉由集團其它地區工廠生產,對公司財務業務無重大影響。

