泰豐集團印度廠 5月12日至23日暫停營運
泰豐（2102）公告應印度地區新冠肺炎疫情嚴峻，為維護員工健康及防疫考量，印度區工廠自5月12日至23日暫停營運計10個工作天。
泰豐表示，集團子公司印度工廠Lotus Footwear Enterprises Ltd. (India Branch)、Cheyyar SEZ Developers Private Ltd.、East Wind Footwear Co., Ltd. (India Branch)、Fairway Enterprises Co., Ltd. (India Branch)，泰豐對這些公司綜合持股比例皆為88%。
泰豐將把印度部分訂單將轉由集團其它地區工廠生產，對公司財務業務無重大影響。
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