英業達第1季稅後純益11.45億元 季增23.7%

英業達（2356）今（11）日公布2021年第1季稅後純益11.45億元，季增23.7%，年減62.2%，2021第1季每股純益0.32元，去年第4季每股純益0.26元，去年同期每股純益0.85元。展望第2季，三大產品線的出貨量持續上揚。

英業達2021第1季毛利率4.58%，季增0.57個百分點，年減0.15個百分點。2021第1季營業利益率0.88%，季增0.38個百分點，年增0.59個百分點。

英業達2021年4月營收為381.94億元，月減6.84%，年減22.5%，今年前四個月營收為1,500.42億元，年增8.75%。英業達4月筆電出貨160萬台，較3月的170萬台小幅下滑。英業達預估，第2季筆電，伺服器與智慧裝置三大產品線，均將恢復成長。

英業達2021第2季筆電出貨量將季增高個位數，第2季伺服器出貨量則將季增兩位數，至於第3季預估，仍有旺季水準，尤其全球新冠肺炎疫情已經迎來第三波，使得遠距上班，遠距教學等趨勢，短期內不易退燒，預估筆電與伺服器等需求仍將持續，有利筆電代工廠出貨量持續暢旺。

在伺服器產品方面，由於英特爾2021第1季推出新的伺服器平台，預期新平台將從第2季開始拉貨，英業達表示，2021年整體伺服器有5%成長，英業達第1季年增10%， 第2季也是10%以上，上下半年比重為45:55，持續成長。至於伺服器客戶方面，目前企業客戶與資料中心客戶都有，相當平均，預期今年企業客戶業績持平，公有雲業務成長快，將有雙位數成長。

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