鏡電視台「撤件重送」 傳NCC希望重新走申請流程

精鏡傳媒旗下鏡電視台申請執照案，傳出撤件重送，鏡電視表示，沒有撤件，但將過去17個月送審、補充文件「重新整理」後送件。至於是不是要重新從外部審議委員會開始走審查流程或是直接在大委員會討論，鏡電視表示「等國家通訊傳播委員會（NCC）通知」。

鏡電視台送件申請新聞台執照，在有線電視、MOD上架，但案件去年在外部委員會審查時，就被外審委員投票「不同意」，今年1月20日NCC委員會排入了鏡電視申設案，鏡電視台董事長裴偉、總經理李玉珮到場，還特地邀請政大新聞系前教授翁秀琪擔任「外部公評人」進行說明，但當時仍決定續行審議。

近期市場傳出，NCC希望鏡電視台重新送件，將原本未在初審時列入的外部公評人列入計畫書，也重新將申請案整理說明。鏡電視台表示，確實整理相關資料重新送件給NCC，但原本的案件並未撤件，NCC內容處則表示確實希望以新案件重送。市場人士指出，畢竟新攝影棚等硬體都已齊備，也有開台的壓力，重新申請送件要再搏拿執照機會。

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