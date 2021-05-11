金士頓宣布全新品牌概念Kingston Is With You

記憶體與儲存領導品牌金士頓今日宣布全新品牌概念「Kingston Is With You」(金士頓永遠與你同在)」，以旗下產品可全方位為人們守護記憶的特質為出發點，融入不同以往的全新意象：強調記憶不只存在於過去；美好的記憶，更可以是伴隨生命持續向前的力量。

即日起，一系列Kingston Is With You品牌線上、線下活動正式開跑，由微電影《看見記憶的力量》作為先鋒，邀人們共同見證一趟從記憶中尋回自我的旅程；金士頓更以行動延續感動，特別設計以五種感官為主題的限量記憶禮盒、邀請粉絲登記參與「五感體驗賽」，連續一周依循禮盒中的小任務一步步重溫記憶、找回初衷，還可贏得限量暖心好禮；而在各大經銷通路，金士頓也同步推出一系列限定促銷活動，讓旗下產品可持續陪伴消費者珍藏美好時光、看見記憶力量。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恆表示，去年世界面臨許多巨變，人們的生活方式也自此被深深影響。

他說：「金士頓致力在商務、創作、日常生活等多重情境中，以兼具可靠品質與優異效能的產品，為人們珍藏記憶、傳遞記憶。而今在這個特殊的時刻，我們也決定以『記憶』為主軸，為人們帶來更多啟發與力量，貫徹『Kingston Is With You』的理念，陪伴消費者在最光明的時刻，銘記每一份美好與感動；在最黑暗的時刻，正視每一次挑戰與苦難，進而轉化為開創未來、繼續前進的強大力量。」

金士頓《看見記憶的力量》系列活動即日起在亞太地區全面展開，期盼藉此在全球面臨動盪的時刻，為人們在巨變中展現的強韌力量致上最深的祝福與敬意。

其中，微電影延續《記憶三部曲》譜出新意，將記憶由「過去」延伸至「未來」。

金士頓深信，影像可以為好故事發聲，曾發布感動數百萬人的《記憶三部曲》系列微電影，分別以老婦人對丈夫的思念、鋼琴師父親沒說出口的愛、以及小男孩對已逝母親的孺慕之情這三個飽含記憶溫度的故事，深深刻劃出過往回憶的重要性。而今呼應Kingston Is With You品牌概念，金士頓發佈全新微電影《看見記憶的力量》，並邀請知名廣告導演羅景壬四度操刀拍攝。

比起過往《記憶三部曲》強調對美好記憶的回顧，這次全新品牌影片《看見記憶的力量》，把時間軸延伸向「現在」及「未來」，以一位小女孩面對巨變後的遭遇作為故事主線，探討記憶不僅是一趟通往過去的旅程，其中蘊含的力量，更能讓我們往前續寫出無限可能。透過回憶，我們將選擇耽溺苦痛、抑或尋得療癒？藉由影片，金士頓邀請消費者一同踏上這段重新拼湊出真實自我的記憶之旅……。

為從線上到線下、延續《看見記憶的力量》帶來的感動，本次金士頓更特別設計一款以五種感官為媒介的限量記憶禮盒，同樣以記憶為題，連結聽覺、嗅覺、視覺、味覺及觸覺，在盒內暗藏著連續一週、每天一項的小任務，以及可充分守護記憶的神祕金士頓產品與限量盒裝中衛口罩；鼓勵人們將每種感官發揮至極致、感受記憶中的點滴，重新尋回熱情與本心。

此外金士頓將於5/14至5/18在臉書發起「七日記憶五感體驗賽」招募，邀請消費者一同開箱限量禮盒、以行動分享記憶帶來的力量。 5/20於臉書公布限量禮盒得主，並於5/27至6/2一連七天正式展開賽事，期間為鼓勵於個人社群分享挑戰賽成果的粉絲，金士頓更祭出天天分享貼文抽iPhone 12或購物禮券等多項好康。

為讓旗下產品可持續守護消費者的記憶並帶來前進的力量，金士頓於授權經銷通路全面展開促銷活動，6/3前凡購買任一金士頓產品或HyperX記憶體，憑發票登錄即可抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿、PS5主機等多項萬元大獎；購買新品NV1固態硬碟及指定DRAM品項，再送金士頓x中衛限量設計口罩3片，更多促銷優惠與詳細活動辦法請見促銷活動網。

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