TrendForce：量價齊揚帶動 首季DRAM產值季增8.7%

根據TrendForce研究顯示，2021年第1季DRAM需求較預期更為強勁，主要包含遠距辦公與教學帶動筆電需求淡季不淡，及中國智慧型手機品牌Oppo、Vivo、小米（Xiaomi）積極加大零組件採購力道，欲搶食華為（Huawei）被列入實體管制清單後的市占缺口。

再者，雲端伺服器業者的備貨需求逐步回溫，即便各式零組件缺料如各類IC、被動元件等問題頻傳，仍使第1季各家DRAM供應商的出貨表現優於預期。而DRAM價格亦如先前預測於第1季開始正式反轉向上，在出貨量與報價同步上升的情況下，除使原廠營收表現皆成長之外，也進一步推升2021年第1季DRAM總產值至192億美元，季增8.7%。

時序進入第2季，包括PC、mobile、graphics及specialty DRAM在內的各產品需求仍將維持穩健。此外，先前拉貨動能較疲軟的伺服器業者經過2~3季的庫存去化，加上預期DRAM價格將持續上揚，部分業者重啟新一輪的備貨潮。

TrendForce預期，第2季原廠DRAM平均銷售單價上揚幅度將十分顯著，配合出貨量持續向上，整體DRAM產值季成長率將有機會突破兩成。

以營收表現來看，三大DRAM原廠的出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」的走勢，且出貨增幅優於預期，顯示出報價反轉刺激採購端積極備貨。三星、SK海力士及美光的營收分別上揚8.5%、6.9%及9.6%；市占率變化則不大，僅美光小幅上揚至23.1%，第2季三大原廠的市占仍將不會出現明顯改變。

以獲利表現來看，儘管第1季的DRAM均價漲幅落在0~5%，不過因各廠商先進製程的轉進時程有所不同，故獲利表現也有所差異。以三星而言，由於正值1Znm量產初期，良率較低導致營業利益率由去年第4季的36%下滑至34%。

SK海力士則受惠於新製程良率有所進步，由上季的26%回升至29%；美光本次財報季區間（12月至2月）的報價漲幅與韓廠大致相同，其營業利益率也自上季的21%上升至26%。

整體而言，第2季受到報價躍進的挹注，預估原廠獲利能力都將有明顯進展，其中三星隨著1Znm良率逐漸成熟，估其獲利增幅將最為明顯。

2021年三大原廠陸續加速產能或製程轉進的規劃，以因應終端逐步上修的需求，不過由於新增產能開出的時間點將主要落在2022年上半年，對於今年DRAM市況的影響不大。

從三大原廠產能方面來看，三星為因應利基型的specialty DRAM的熱絡需求，除了放緩舊廠Line 13原先由DRAM轉向CIS（影像感測器）的步調外，也決定擴增最新平澤二廠P2L年底的產能，以因應需求面的好轉。

SK海力士舊廠M10同樣放緩DRAM轉至邏輯IC的進度，並決定將部分2022年的資本支出規劃提前至今年，年底新廠M16的投片有機會小幅向上，但今年其DRAM位元增加仍主要來自於1Ynm及1Znm製程比重的提升。

美光今年仍著重在1Znm及1 alpha nm製程的量產及拉升整體產出比重，憑藉成本優勢，1Znm已成為美光主推製程，並廣泛應用於各類DRAM產品；此外，其也開始下一代1 alpha nm的產品驗證，製程推演速度相當快。而總產能在沒有全新廠房的規劃下，投片將大致與去年相當。

台廠方面表現甚至優於三大原廠，主因是在此波DRAM漲價潮中，利基型的specialty DRAM率先領漲且漲幅最劇。南亞科受到報價大漲的挹注，第1季營收季增21.7%，而營業利益率也隨著報價走揚而大幅進步，由上季的8.8%上升至17.1%。

華邦整體訂單需求仍十分穩健，不過第1季以specialty DRAM及NAND Flash業務表現較好，在利基型記憶體市況率先好轉的幫助下，DRAM營收也因此季增9%。然而，TrendForce認為，需待華邦2022年高雄路竹廠加入量產後，才有機會舒緩供貨緊缺的態勢。

力積電營收僅計自家生產之標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，其第1季DRAM營收成長約7%；若加總代工營收，成長則達到16%。

面臨此波缺貨潮，三大台廠皆趁勢將部分產能轉移至自身最具優勢的產品，以達到生產效益最大化，如南亞科將部分20奈米產能由DDR4調配回DDR3，因DDR3目前獲利水準優於DDR4。

華邦則將有限的DRAM產能重點鎖定在最利基的小容量產品，因該產品在市場具備極高的定價話語權。力積電在現階段邏輯IC與specialty DRAM需求皆旺的情況下，透過客戶提高報價的方式，在兩者間動態調配產能以優化獲利。

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