群創董事會決議 通過小金雞睿生光電釋股案

群創（3481）董事會今（11）日決議，通過子公司睿生光電股份有限公司釋股規劃案 ，並將於6月24日股東會討論此釋股案。

群創表示，為配合子公司睿生光電營運發展、吸引與留住人才、 整合集團內外部資源與引進策略性投資人或財務性投資人，暨規劃未來申請股票上市（櫃）股權分散事宜，辦理睿生上市（櫃）規劃作業。

同時，為符合「台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第19條第一項第三款規定，群創及關係人總計持有睿生股份不得超過其發行總額之70%。

且基於與群創股東分享子公司營運成果，經董事會同意後，提請股東會決議，將上述釋股規劃優先洽群創股東按持股比例認購，認股基準日以本公司最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東，得認購股數達1股(含)以上者始有參與認購之權利。如群創股東放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認購，並以群創及關係企業員工、財務或策略性投資人為原則。

群創指出，睿生光電釋股規劃俟股東會通過後，擬授權董事會依釋股當時市場狀況及獲利情形另訂認股基準日、實際釋股股數、實際釋股價格及其他相關事宜。惟釋股價格應不低於釋股時睿生最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表及自結報表每股淨值與群創持有睿生之每股持有成本，並將委請獨立專家出具價格合理意見書；但若該股票已登錄興櫃，除不低於前述每股淨值，應依當時市價議定。

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