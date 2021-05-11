連三月正增長後轉跌 大陸4月智慧手機出貨量大減逾3成
大陸工信部直屬的中國信息通信研究院11日發布報告指出，4月大陸智慧手機出貨量2,748.6萬支，較去年同期下降34.1%；1到4月出貨量1.25億支，較去年同期增長38.4%。
路透報導，這也是大陸國內智慧手機出貨量連續三個月大幅正增長後轉跌，不過，去年4月為大陸國內智慧手機出貨量月度高點，出貨量超過4千萬支。
在大陸國內外手機市場品牌構成上，4月大陸國產品牌手機出貨量為2,475.7萬支，較去年同期下降34.8%，占同期出貨量的90.1%；1到4月大陸國產品牌出貨量累計1.11億支，較去年同期增長37.5%，占同期出貨量的88.8%。
據研究公司Canalys之前公布的數據指出，華為今年第一季在大陸市場的手機出貨量總計為1,490萬支，遠低於去年同期的3,010萬支；市占率從去年同期的41%降至16%，落後於排在前兩名的大陸手機生產商Vivo和Oppo。而小米第一季出貨量增長75%至1,350萬支。
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