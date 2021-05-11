技嘉大陸官網嘲諷「中國製造」？技嘉回應了

針對技嘉（2376）在大陸官網嘲諷「中國製造」一事，技嘉科技今天發布致歉聲明表示，日前我司官網發布的部分文字內容與事實嚴重不符，是公司內部管理不善所致，對此給大家帶來的不適，我司致以誠摯的歉意，同時也感謝廣大玩家使用者對我司的關注。

技嘉產品業務包括板卡，筆記型電腦，電腦週邊配件等，生產遍布中國大陸，產能佔比高於90%，技嘉身以中國生產的品質為榮，中國生產協助技嘉為全球消費者打造優秀產品和優質體驗，產品品質多年來經受住了市場和消費者的檢驗。

技嘉在中國大陸開展業務已有20多年，對於此次的不當言論會深刻檢討，並進行整改動作以符合國家原則。 技嘉將加強內部管理和培訓，確保所有員工都意識到問題並給予重視。

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