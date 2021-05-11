聽新聞
test
0:00 / 0:00
技嘉大陸官網嘲諷「中國製造」？技嘉回應了
針對技嘉（2376）在大陸官網嘲諷「中國製造」一事，技嘉科技今天發布致歉聲明表示，日前我司官網發布的部分文字內容與事實嚴重不符，是公司內部管理不善所致，對此給大家帶來的不適，我司致以誠摯的歉意，同時也感謝廣大玩家使用者對我司的關注。
技嘉產品業務包括板卡，筆記型電腦，電腦週邊配件等，生產遍布中國大陸，產能佔比高於90%，技嘉身以中國生產的品質為榮，中國生產協助技嘉為全球消費者打造優秀產品和優質體驗，產品品質多年來經受住了市場和消費者的檢驗。
技嘉在中國大陸開展業務已有20多年，對於此次的不當言論會深刻檢討，並進行整改動作以符合國家原則。 技嘉將加強內部管理和培訓，確保所有員工都意識到問題並給予重視。
2021報稅眉角
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言