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愛普Q1財報亮眼 繳出轉型成果

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

愛普科技（6531）今（11）日舉辦法說會，針對今年第一季度營運狀況進行說明，愛普今年Q1合併營收為12.27億元，相較去年同期成長35.97%；毛利率為44%，除較去年同期的16%增長外，更優於去年第4季的39%。單季EPS達 4.73元，淨利率達29%。

愛普的4月營收為5.18億元，較去年同期成長90.89%，為歷史次高表現；愛普營收在2016年12月加計標準型記憶體子公司之合併營收後，達到5.47億元的歷史高點；自去年底淡出標準型記憶體市場後，營收持續衝刺達5億元之水準，未來極有機會挑戰再創新高，營運持續往正向發展。

愛普董事長暨總經理陳文良表示，愛普的獲利能力已經趨向穩定。在提升毛利率的同時，經營成本得到有效的控制，淨利率也相應上升。陳文良進一步表示，今年第一季主要營運動能來自於IoT 事業部，愛普在IoT相關應用之記憶體領域耕耘許久，因應客戶終端多元化產品，提供給客戶全方位的客製化產品解決方案，全球市佔已達第一，現處於爆發階段，IoT事業部成長可期。

AI事業部之目標是以將VHM®成為客戶AI Memory解決方案首選，現有多家客戶參與開發，業已挹注設計服務及IP授權等收入，依循前次法說會中說明，新產品之開發時程穩定推展，預期將在下半年達到量產階段，且會有一定的財務貢獻，唯絕對金額相較於IoT事業部仍只占小比例；若要看到明顯的獲利，則得端看合作客戶自身產品的量產狀況，預估最快在明年始有發酵之可能。

另外，愛普也表示待股東會通過後，將申請更改股票面額為5元，使流通股數增加一倍，以活絡市場交易並利於靈活規劃員工股權獎勵措施。

營收

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