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印度疫情失控 富邦集團宣布捐贈3000萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

印度自今年2月爆發第二波新冠肺炎疫情以來，單日確診及死亡人數持續失控，引發全球關注，嚴重的氧氣、病床、藥物、疫苗短缺等問題，更使得疫情衝擊雪上加霜。面臨醫療資源嚴重短缺之困境，富邦集團宣布捐贈共計新台幣3,000萬元，共同協助印度對抗新冠肺炎疫情。

富邦集團董事長蔡明忠表示，印度疫情失控造成當地傷亡慘重，醫療資源短缺、環境衛生惡劣、貧富差距懸殊等問題，使印度抗疫陷入困境。有感於印度面臨之艱辛處境，富邦集團發揮無國界的人道關懷精神，將捐款新台幣3,000萬元，援助印度對抗來勢洶洶的疫情，也希望藉此拋磚引玉，喚起各界對印度疫情的關懷，讓愛無國界。

富邦集團表示，致力於落實企業社會責任，傳遞正向力量，透過超越國界的人道救助行動，實踐正向關懷。未來，富邦集團亦將持續落實永續發展之願景藍圖，發揮企業當責，創造國際共好社會。

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