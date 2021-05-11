路透：鴻海削減印度清奈廠iPhone逾半產能？鴻海回應了

路透社引述知情人士報導，由於工人感染新冠肺炎，鴻海 (2317) 在印度清奈廠實施進出管制，當地 iPhone 12 的產量因此下降了 50% 以上。

針對路透的報導，鴻海今天表示，不評論單一客戶及產能訊息。

鴻海清奈廠位於印度南部泰米爾納德邦，專門生產 iPhone，當地是印度第二波新冠肺炎疫情最嚴重的地區之一。從5月10日 開始，泰米爾納德邦全面封城，關閉公共交通和商店，試圖遏制飆升的感染病例。

一位業界人士稱，鴻海在泰米爾納德邦已經有 100 多名工人感染新冠肺炎，因此公司實施禁令，管制進入廠區，直到 5 月底為止。

消息人士說，從本周一開始，鴻海只允許員工離開工廠，而不能進入工廠，造成超過 50% 的產能被削減。

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