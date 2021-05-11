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外媒指鵬鼎涉參與中國大陸強迫勞動 公司聲明不實指控

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

外媒報導指稱臻鼎（4958）集團之子公司鵬鼎控股涉嫌參與中國大陸的強迫勞動方案，對此，臻鼎集團今（11）日發布澄清聲明，強調為錯誤訊息，不實指控，集團特此發出澄清，嚴正抗議，並外界勿引用此錯誤訊息、 以訛傳訛，本集團對此保留法律追訴權。

矽谷媒體『The Information』於周一(10日）公布其與人權團體共同進行的調查，並提及臻鼎集團子公司，對此臻鼎集團今日發布澄清聲明。

臻鼎集團強調，集團秉持國際人權相關原則，恪守執行《臻鼎科技控股人權政策》，推動並落

實內控程序，於全球各地之招聘皆合法合規，一切公開透明。我們直接與所有員工簽訂勞動合同、給付薪資、獎金及相應福利，無任何強迫性勞動，員工亦可根據本人意願提出離職。集團每年將人權執行成果於企業社會責任報告書中向社會揭露，並接受客戶、員工、供應商、股東等利害關係人監督。

臻鼎科技集團旗下公司包含臻鼎科技控股股份有限公司、鵬鼎控股、先豐通訊以及禮鼎半導體科技(深圳)有限公司等。

臻鼎主要從事研發、生產及銷售多 樣化之軟性電路板、類載板、高密度連接板、硬質電路板、IC 載板、軟硬結合板、覆晶 薄膜、模組等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、高 速運算與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。

臻鼎 人權

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