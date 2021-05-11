集邦：量價齊揚帶動 今年第一季DRAM產值季增8.7%

根據TrendForce研究顯示，今年第一季DRAM需求較預期更為強勁，DRAM價格亦如先前預測於第一季開始正式反轉向上，在出貨量與報價同步上升的情況下，除了使原廠營收表現皆成長之外，也進一步推升2021年第一季DRAM總產值至192億美元，季增8.7%，並預估第二季DRAM產值有機會季成長突破二成。

TrendForce表示，DRAM量價齊揚的主要原因，包含遠距辦公與教學帶動筆電需求淡季不淡，以及中國智慧型手機品牌Oppo、Vivo、小米（Xiaomi）積極加大零組件採購力道，欲搶食華為（Huawei）被列入實體管制清單後的市占缺口。再者，雲端伺服器業者的備貨需求逐步回溫，即便各式零組件缺料如各類IC、被動元件等問題頻傳，仍使第一季各家DRAM供應商的出貨表現優於預期。

TrendForce也指出，時序已進入第二季，包括PC、mobile、graphics及specialty DRAM在內的各產品需求仍將維持穩健。此外，先前拉貨動能較疲軟的伺服器業者經過2~3季的庫存去化，加上預期DRAM價格將持續上揚，部分業者重啟新一輪的備貨潮。TrendForce預期，第二季原廠DRAM平均銷售單價上揚幅度將十分顯著，配合出貨量持續向上，整體DRAM產值季成長率將有機會突破兩成。

此外，若以營收表現來看，三大DRAM原廠的出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」的走勢，且出貨增幅優於預期，顯示出報價反轉刺激採購端積極備貨。三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）的營收分別上揚8.5%、6.9%及9.6%；市占率變化則不大，僅美光小幅上揚至23.1%，第二季三大原廠的市占仍將不會出現明顯改變。

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