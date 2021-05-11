特殊利基型DRAM市況熱 集邦看好台廠迎漲價潮
TrendForce（集邦）科技表，DRAM下游需求仍看好，預期下半年原廠將擴產將趨積極，而台廠方面表現甚至優於三大原廠，主因是在此波DRAM漲價潮中，利基型的specialty DRAM率先領漲且漲幅最劇。
TrendForce指出，南亞科受到報價大漲的挹注，第一季營收季增21.7%，而營業利益率也隨著報價走揚而大幅進步，由上季的8.8%上升至17.1%。華邦整體訂單需求仍十分穩健，不過第一季以specialty DRAM及NAND Flash業務表現較好，在利基型記憶體市況率先好轉的幫助下，DRAM營收也因此季增9%。然而，TrendForce認為，需待華邦2022年高雄路竹廠加入量產後，才有機會舒緩供貨緊缺的態勢。
此外，力積電營收僅計自家生產之標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，其第一季DRAM營收成長約7%；若加總代工營收，成長則達到16%。
TrendForce進一步表示，面臨此波缺貨潮，三大台廠皆趁勢將部分產能轉移至自身最具優勢的產品，以達到生產效益最大化，如南亞科將部分20nm產能由DDR4調配回DDR3，因DDR3目前獲利水準優於DDR4。華邦則將有限的DRAM產能重點鎖定在最利基的小容量產品，因該產品在市場具備極高的定價話語權。力積電在現階段邏輯IC與specialty DRAM需求皆旺的情況下，透過客戶提高報價的方式，在兩者間動態調配產能以優化獲利。
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