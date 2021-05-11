雲端及新CPU助攻 全球伺服器第2季出貨將季增14%
根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查統計，因2020年下半伺服器拉貨力道較緩，2021年第1季部分資料中心業者需求開始回溫，加上擔心IC、零組件等短缺風險而較積極拉貨組裝伺服器，全球伺服器出貨量僅微幅季減1.6%，淡季不淡。第2季大型資料中心為因應雲端服務、電商平台需求，而品牌商受惠於企業客戶需求回升，加上英特爾(Intel)等新一代CPU將助長新機種拉貨力道，預估伺服器出貨量將季增1成4。
預期第2季伺服器拉貨需求明顯增強，主因有四，一為美系大型資料中心業者亞馬遜(Amazon)、Google有雲端服務、電商平台伺服器建置需求；二為戴爾(Dell)、慧與(HPE)等品牌商主要企業客戶群伺服器需求有所回溫，另外，Supermicro為滿足美系資料中心伺服器系統建置專案而提升拉貨量；三為資料中心及品牌商客戶皆擔心供應鏈有IC及零組件短缺、交貨期拉長等風險而先行採購，並委託代工廠生產伺服器；四為新CPU機種將挹注拉貨成長力道。
整體而言，2021年第2季包含美系、中系資料中心業者，以及品牌商因雲端資料中心基礎設施需求、CPU新平台等因素，拉貨皆將增加，整體伺服器出貨可望雙位數季增，合計2021年上半出貨將達809萬台，與去年同期約持平。
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