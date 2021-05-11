雲端及新CPU助攻 全球伺服器第2季出貨將季增14%

台積電（2330）雖已發展成市值達5,400億美元的公司，但管理團隊仍堅持將所有的先進產能固定在三處場所。這種作法非變不可，因為全世界與電子產業已經轉變，但台積電迄未跟上。西方盟國愈來愈擔心太多的供應鏈散布在全球，本身無法掌控。即使只發生暫時性的供應干擾，例如最近車用晶片缺貨，已經使各國領袖高談國家安全疑慮。

2021-05-11 13:54