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畢業季將至 亞太電信搶先卡位新世代新血搶佔5G商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

畢業季將至，亞太電信（3682）搶先卡位新世代新血，自5月15日起展開校園徵才活動，鎖定5G應用、企業市場相關產品解決方案、大數據分析、技術與軟韌體工程師等新經濟業務領域，未來將持續擴大招募5G應用相關人才，釋出職缺數占比將達20%，新興應用領域員工數將以倍增成長。

亞太電信於5月15日、22日及23日分別前往台灣大學、陽明交通大學和成功大學進行校園徵才，5月28日於北市就業服務處進行高薪人才媒合會，提供一對一履歷健診諮詢，同時加入職業適配性等評測工具、產學合作等多元實習機會，協助畢業新鮮人探索職涯，提供接軌5G熱門產業的就業機會。

此外亞太電信表示，本次鎖定國內多所頂尖學府進行校園徵才，盼透過新世代校園菁英加入，強化人才競爭力，在5G充滿無限可能的世代，激盪更多創新火花。亞太電信擁有強大技術研發能量，具備垂直領域深度整合經驗，鏈結鴻海科技集團豐沛的研發與製造資源，拓展智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大垂直領域新經濟業務，透過更多跨業跨域合作，壯大5G生態圈。

5G 亞太電信 徵才活動

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