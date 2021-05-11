南電：今年高值化產品比重將比去年再成長

PCB暨載板廠南電（8046）董事長吳嘉昭於致股東營業報告書中指出，展望今年，在IC載板產品方面，為因應5G基礎建設與宅經濟需求增加，公司已提早布局，未來將推出高階網通設備、中央處理器、繪圖晶片、人工智慧、高效運算及先進封裝載板等高值化產品，且高階IC載板新產能亦自第一季起陸續投產，以應市場需求，擴大市佔率。

此外，配合客戶於5G手機與穿戴裝置需求穩健成長，持續導入新世代系統級封裝載板與毫米波天線載板，以爭取5G 行動通訊與健康管理的龐大商機，預估110 年高值化產品比重將比109年再成長。

在一般電路板方面，南電持續開發新客戶、新產品，並執行產品多元化與高值化策略。今年將因應遠端商務與5G基礎建設需求增加之趨勢，量產新世代筆記型電腦、筆電觸控板及微型基地台應用之高值化產品；同時，為擷取資料中心、邊緣運算及車用電子等商機，也將量產新世代記憶體、 固態硬碟及車用影音娛樂系統等應用產品。

吳嘉昭表示，由於總體經濟情況受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，全球景氣不確定性仍高;此外，紅色供應鏈廠商受惠於中國大陸半導體產業本土化政策、競爭力持續提升;另國際半導體公司不斷整併，營運規模擴大、議價能力提高，增添電路板廠商營運挑戰。

台灣半導體產業鏈完整有利新產品開發、量產及縮短交運時間，國際電子大廠可望強化與台灣零組件廠商之合作 關係。本公司已與客戶緊密配合，110 年將持續加強高值化產品的開發與銷售，並適時擴充產能、滿足客戶需求;同時，除擴大招募研發、工程、技術人才外，並已將人工智慧導入生產管理、推動智能化生產與優化製程條件，以提升生產良率與效率，使營運再成長，為股東創造更大利益。

該公司4月營收約41.39億元，月成長7%，年成長40.9%，創單月歷史新高。南電今日早盤股價大跌超過8%，波段低點來到每股276.50元。

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