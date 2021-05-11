圓展全新智能感光視訊攝影機 迎接混合辦公新常態

全球視訊會議解決方案領導品牌圓展科技（3669）發表兩款全新視訊會議設備，4K視訊會議系統AVer VB130以及USB雲端視訊會議攝影機AVer CAM130，滿足在任何地方工作的需求，增加工作效率，並帶來更出色的使用體驗。

疫情的影響下，混合辦公以辦公室為基礎，但保留更多的靈活與彈性，已經成為未來工作的新常態。這也是圓展今年專注於混合辦公、居家辦公(Work-from-home，WFH)的需求，推出適合的視訊會議設備，滿足不同形式的會議需求。

圓展表示，VB130 Video Bar在上市前已備受期待，專為小型會議空間所設計，是All-in-One一體成形4K視訊會議系統，除了內建喇叭麥克風外，更擁有全新「智能感光照明技術」，能自動偵測環境光源，並以AI技術調節攝影機燈光及色溫，以補足臉上不均勻的光線，也可以消除螢幕反射的藍光，不論在任何辦公空間，甚至在家辦公，都能維持專業及好氣色。

VB130不只擁有令人驚艷的智能感光照明技術，先進的AI功能更是讓VB130脫穎而出。特色有噪音隔絕技術：可依照會議空間調整收音範圍，屏蔽會議視野外的噪音，讓與會者專注會議免受背景雜音干擾。

智能聲音追蹤技術：自動追蹤聲音準確鎖定發言人，使用者可在簡報與預設追蹤區域兩種模式中依據需求選擇。「簡報模式」人聲自動觸發預設的簡報區域，呈現流暢完美的演說。「預設追蹤區域模式」攝影機追蹤人聲，在預設區域之間自由切換畫面。

智能對焦框圖技術：圓展全新升級的SmartFrame，能自動捕捉距離鏡頭五米內的與會者，即使戴著口罩或側臉對著鏡頭，都能迅速被框選在同一畫面。

圓展強調，科技的進步不只於會議室，也影響居家辦公的數位化，外型精巧的CAM130擁有4K超廣角鏡頭，成為居家辦公或小型會議室的要角。CAM130也擁有「智能感光照明技術」，不論在任何光線下，都能於會議中展現專業的形象。此外，SmartFrame技術，能流暢追蹤與會者的動向，即使戴著口罩，也能精準框選與會者。

圓展指出，企業對科技應用的選擇，期待以更即時、更有效率的方式，解決當前所面臨的問題。即將推出的AVer CP10會議協作控制器，配備10.1吋抗菌、抗指紋的觸控面板，直覺式操作介面，可一鍵快速開始視訊會議；更提供PoE+供電技術，簡化會議室繁雜的線路，透過一條網路線即可提供電力。此外，CP10可搭配圓展USB全系列視訊設備，更能進行Zoom Rooms會議排程，為企業提供體驗更好的視訊會議協作環境。

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