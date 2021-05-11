台積電4月業績月減後 法人仍為下半年前景按讚

台積電（2330）因4月中旬停電和美中事件等影響，4月營收1,113億元，雖月減13.79% ，但在高階製程市占率優於同業，預估第2季每股盈餘（EPS）仍有約逾5.3元好表現，下半年業績持續向上，營運前景持續看好。

法人機構表示，晶圓代工廠是客戶拉貨才認列營收，產能滿載與客戶拉貨是兩回事，台積電4月營收下滑，不代表產能鬆動，僅顯示客戶4月拉貨動能較3月差；台積電第2季訂單能見度明朗，營運目標應可順利達成，根據台積電預估全季1營收達129~132億美元，5~6月平均單月營收將達新台幣1,275~1,318億元，優於4月。

台積電第2季成長主要來自HPC，抵銷智慧手機因季節性的訂單調整，HPC對於5nm製程的需求強勁，將支持公司業績持續成長。毛利率方面，5nm投片增加，且產能利用率維持高檔，當中第1季有庫存價格重估利益，但第2季則無此部份，因此，預估本季毛利率將較上季下滑1個百分點左右，不過，全季EPS仍有約逾5.3元的水準。

另外，為滿足結構性需求的增加，並且因應從車用晶片短缺開始擴及整個全球晶片供應的挑戰，台積電4月召開臨時董事會，核准28.87億美元資本支出預算，折合約793.93億元新台幣，預計在南京廠建置月產40K片的28nm產能。南京廠原有每月20K片的16nm產能，利用南京廠現有廠房擴產，是提供全球客戶急需的28nm產能最快速的方法。台積電規劃在中國大陸南京廠建置月產4萬片的28奈米產能，新產能預計明年下半年開始逐步開出，2023年中達到月產40K片規模。

法人機構指出，台積電預估今年年半導體產業年成長12%（不含記憶體部分），晶圓代工則為年成長16%，今年美元營收目標為年成長20%，成長動能來自5G和HPC需求增加，以及7/5nm製程營收貢獻上揚。以台積電各平台來看，2021年HPC和Automotive成長率將高於公司平均成長率，而智慧手機和IOT成長率則接近公司的成長率；目前市場普遍預估台積電今年EPS有逾23元的水準。

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