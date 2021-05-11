半導體大擴產 帆宣在手訂單301億寫新高

受惠於半導體廠大擴產，在手訂單屬百億俱樂部的帆宣（6196）、亞翔；及近來接單和出貨旺的志聖、盟立、均豪今年4月營收表現亮麗，雖有疫情干擾，展望今年營運均較去年呈升溫走勢。

通吃半導體與面板兩兆產業的帆宣，今年3月合併營收27.64億元，占上單月歷史新高。4月合併營收25.54億元，月減7.6%，年增29.6%，寫同期單月新高。累計今年前四個月合併營收91.22億元，年增22.1%。截至4月底為止的在手訂單達301億元，再寫新高紀錄。

帆宣繼2020年營收251.19億元改寫歷史新高，獲利也站上9.14億元的新高紀錄；每股稅後純益4.88元，是自2005年以來的16年新高，營運表現亮眼。帆宣董事會擬配發3.5元現金股利，配息率達71.7%，雙雙來到近年新高，將於5月28日股東會討論配股利議案。

帆宣表示，走出新冠肺炎疫情對去年首季營運造成影響。帆宣在站穩既有的設備、工程、製造及代理業務後，並積極拓展5G時代的企業專網市場，跨足智慧城市的基礎建設領域，都將成為今年陸續貢業績的新市場，樂觀看旺今年營運。

桃機第三航廈土建工程完成決標，確定由亞翔旗下榮工工程與三星物產共組的團隊拿下，將打造國家大門，由於該案預算高達 445 億元，亞翔證實，該案挹注下，已簽約未完工的在手訂單金額創下歷史新高。據悉，亞翔在手訂單已高達600億元，約當亞翔四年營收規模。

亞翔4月合併營收17.65億元，月增21.9%，年增46.1%，寫近16個月新高。累計今年前四個月合併營收40.24億元，年增48.4%。

志聖4月合併營收6.09億元，月增6.5%，年大增107.8%，創單月歷史新高紀錄。累計今年前四個月合併營收19.93億元，年大增87.9%。盟立4月合併營收7.68億元，月增1.7%，年增12.5%。累計今年前四個月合併營收30.53億元，年增9.8%。均豪4月合併營收4.89億元，月增6.3%，年大增126.7%，寫單月歷史新高。累計今年前四個月合併營收15.55億元，年大增81.9%。

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