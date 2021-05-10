漢唐重訊澄清：大股東李惠文公開信指控「與事實不符」

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
漢唐董事長陳朝水（右）與總經理陳柏辰。記者李珣瑛／攝影
漢唐董事長陳朝水（右）與總經理陳柏辰。記者李珣瑛／攝影

無塵室工程大廠漢唐（2404）經營權之爭白熱化！漢唐今（10）日晚間罕見於公開資訊觀測站發布重訊，指前董座王燕群遺孀董事李惠文，上周五（7日）發出公開信，批現任董座陳朝水未能從訟訴案學習教訓，仍無視公司治理，「花80億元鉅款購買太陽能設備，竟可一人私自決定，未經董事會和審計委員會決議通過。」，與事實不符合。

漢唐今年4月爆發大股東和公司派各提過半董事席次，恐導致5月28日股東會後經營權易主的「變天」疑慮。近日來除引發積極擴廠的大客戶台積電、力積電等嚴重關切，股東們也在為委託書交付誰困擾。掌握股權少的公司派，除了先後發出「致股東書」及二次「聲明書」向漢唐股東喊話；領軍大股東陣營的李惠文，5月7日也首度發出公開信，說明她反對現任經營者的原委。

漢唐董事長陳朝水、總經理陳柏辰亦選在母親節（5月9日），發出名為「謝謝」的公開信，要向股東柔性喊話，希望漢唐的股東、員工及全球客戶及創辦人家族，都能思及漢唐的經營成效，在股東會投下慎重的一票。

針對李惠文的批評，漢唐今晚首度以重大訊息方式，於公開資訊觀測站發布澄清文，說明漢唐成立子公司漢軒能源、及漢特能源，為跨足太陽能電廠市場的布局來龍去胍。

以下是重訊全文

(一)本公司百分之百持有之子公司漢軒能源於109年5月14日經漢唐公司審計委員會及董事會核准通過後成立，另於109年11月12日向漢董事會報告已投資設立漢特能源子公司一案，該二全資子公司成立之目的即在建置太陽能電廠。

(二)漢軒能源最新之營運計畫書，本公司董事長於109年11月9日寄發郵件給漢唐的所有董事及獨立董事在案，並於109年11月12日董事會時，跟所有出席董事及獨立董事說明營運計畫書，並同時說明能源子公司建置各太陽能電廠的建造將委由漢唐總承包，且由獨立董事郝挺代表漢唐公司，另外陳朝水代表能源子公司簽立兩家公司的總承包合約。

故本公司前於109年9月23日（代漢軒能源、漢特能源）、109年12月14日（代漢軒能源）、110年4月27日（代漢軒能源）所為之重訊公告，目的在說明漢軒能源、漢特能源就各暫訂之太陽能電廠與本公司所簽訂之總承包合約，俾便本公司協助該二公司進行太陽能電廠建置前的相關準備工作，惟前述無論係漢軒能源或漢特能源的太陽能電廠建置案，尚須由主管機關核准後才能開始正式籌建，相關總承包合約之執行（包含漢軒能源、漢特能源與本公司間的最終價格議定及總承包合約價格等），尚未最終確認，漢軒能源、漢特能源目前亦僅給付本公司新台幣1億元之訂金。

(三)漢軒能源、漢特能源的太陽能電廠建置案，經主管機關核准後，本公司將把相關最終之總承包合約，依『取得與處分資產處理程序』及相關法令規定送董事會、審計委員會辦理。

漢唐 股東會

延伸閱讀

漢唐改選 經營權恐變天

相關新聞

省下高雄市民一個月用水量 日月光高雄廠一滴水用3次

台灣近期遇上罕見水荒，日月光高雄廠以中水回收廠，採多元化節水及回收水開發應用，自2015年啟用至今，水資源回收率從55%...

萬泰科捐贈十萬片醫療用口罩 助印度對抗疫情

萬泰科（6190）今日宣布，捐助十萬片使用萬泰ACT抗菌抗病毒所製作的醫療用口罩，給到目前疫情嚴重的南印度，瑟拉傑寺。該...

日月光高雄中水廠致力節水 6年省水2千萬噸

百年水荒，日月光（3711）高雄廠與市民齊心抗旱，以中水回收廠的運作、長期的多元化節水措施及回收水開發應用，落實對水資源...

獲利翻一倍！除了鍵盤滑鼠，羅技如何跨入「第二曲線」？

羅技以滑鼠、鍵盤聞名，多年來高居全球市占第一寶座。不過，與個人電腦高度連動的羅技，其實在疫情之前就已進入第二成長曲線。偷偷轉型的它，究竟做了什麼，抵抗個人電腦（PC）產業長期衰退的地心引力？

台積電聯繫航空公司 詢問製氧機寄送印度事宜

台積電計畫捐贈1000 台製氧機，協助印度因應抗疫需求，市場傳出台積電爭取華航送貨到印度。台積電表示，目前與仍有印度航班...

兩因素衝擊 郭明錤示警聯發科、高通5G成長最快期已過

天風國際證券分析師郭明錤今（10）日最新報告示警聯發科（2454）、高通（Qualcomm）將面臨結構性風險，認為5G ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。