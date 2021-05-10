漢唐重訊澄清：大股東李惠文公開信指控「與事實不符」

無塵室工程大廠漢唐（2404）經營權之爭白熱化！漢唐今（10）日晚間罕見於公開資訊觀測站發布重訊，指前董座王燕群遺孀董事李惠文，上周五（7日）發出公開信，批現任董座陳朝水未能從訟訴案學習教訓，仍無視公司治理，「花80億元鉅款購買太陽能設備，竟可一人私自決定，未經董事會和審計委員會決議通過。」，與事實不符合。

漢唐今年4月爆發大股東和公司派各提過半董事席次，恐導致5月28日股東會後經營權易主的「變天」疑慮。近日來除引發積極擴廠的大客戶台積電、力積電等嚴重關切，股東們也在為委託書交付誰困擾。掌握股權少的公司派，除了先後發出「致股東書」及二次「聲明書」向漢唐股東喊話；領軍大股東陣營的李惠文，5月7日也首度發出公開信，說明她反對現任經營者的原委。

漢唐董事長陳朝水、總經理陳柏辰亦選在母親節（5月9日），發出名為「謝謝」的公開信，要向股東柔性喊話，希望漢唐的股東、員工及全球客戶及創辦人家族，都能思及漢唐的經營成效，在股東會投下慎重的一票。

針對李惠文的批評，漢唐今晚首度以重大訊息方式，於公開資訊觀測站發布澄清文，說明漢唐成立子公司漢軒能源、及漢特能源，為跨足太陽能電廠市場的布局來龍去胍。

以下是重訊全文

(一)本公司百分之百持有之子公司漢軒能源於109年5月14日經漢唐公司審計委員會及董事會核准通過後成立，另於109年11月12日向漢董事會報告已投資設立漢特能源子公司一案，該二全資子公司成立之目的即在建置太陽能電廠。 (二)漢軒能源最新之營運計畫書，本公司董事長於109年11月9日寄發郵件給漢唐的所有董事及獨立董事在案，並於109年11月12日董事會時，跟所有出席董事及獨立董事說明營運計畫書，並同時說明能源子公司建置各太陽能電廠的建造將委由漢唐總承包，且由獨立董事郝挺代表漢唐公司，另外陳朝水代表能源子公司簽立兩家公司的總承包合約。 故本公司前於109年9月23日（代漢軒能源、漢特能源）、109年12月14日（代漢軒能源）、110年4月27日（代漢軒能源）所為之重訊公告，目的在說明漢軒能源、漢特能源就各暫訂之太陽能電廠與本公司所簽訂之總承包合約，俾便本公司協助該二公司進行太陽能電廠建置前的相關準備工作，惟前述無論係漢軒能源或漢特能源的太陽能電廠建置案，尚須由主管機關核准後才能開始正式籌建，相關總承包合約之執行（包含漢軒能源、漢特能源與本公司間的最終價格議定及總承包合約價格等），尚未最終確認，漢軒能源、漢特能源目前亦僅給付本公司新台幣1億元之訂金。 (三)漢軒能源、漢特能源的太陽能電廠建置案，經主管機關核准後，本公司將把相關最終之總承包合約，依『取得與處分資產處理程序』及相關法令規定送董事會、審計委員會辦理。

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