聯發科去年研發費用773億元 年增逾二成

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

手機晶片大廠聯發科（2454）於今（10）日公布去年度營業報告書，根據該公司統計，其去年投入的研發費用總額為773億元，比2018年的630億元，年增22.6％。

聯發科去年業績是有史以來，首度突破百億美元營收規模，聯發科董事長蔡明介提到，去年對全球半導體產業是具挑戰性的一年，上半年全球總體經濟受到新冠肺炎疫情影響，充滿不確定性，下半年隨著各類電子產品需求回溫，產業鏈面臨供貨吃緊的壓力。聯發科在員工的齊心努力下，在業務拓展及財務表現方面，雙雙立下新的里程碑。

回顧去年，蔡明介認為，聯發科充分展現技術領先地位，5G及WiFi 6產品在市場起步初期，即取得不錯的全球市占率，各項財務指標在新台幣升值的環境下，仍展現強勁的年對年成長，營收達到歷史新高，年度毛利率連續第三年成長，每股純益達26.01 元。

聯發科 蔡明介 營收

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