遠端需求遽增 聯發科：已積極投入WiFi 7投資

聯發科（2454）今（10）日發布去年度營業報告書，該公司董事長蔡明介表示，該公司WiFi 晶片需求受技術升級，與全球遠端工作、學習的趨勢推動而遽增，同時也已獲選為WiFi 6E的測試平台，並已開始積極投入下一世代WiFi 7技術投資。

聯發科去年業績是有史以來，首度突破百億美元營收規模，蔡明介提到，去年對全球半導體產業是具挑戰性的一年，上半年全球總體經濟受到新冠肺炎疫情影響，充滿不確定性，下半年隨著各類電子產品需求回溫，產業鏈面臨供貨吃緊的壓力。聯發科在員工的齊心努力下，在業務拓展及財務表現方面， 雙雙立下新的里程碑。

回顧去年，蔡明介認為，聯發科充分展現技術領先地位，5G及WiFi 6產品在市場起步初期，即取得不錯的全球市占率，各項財務指標在新台幣升值的環境下，仍展現強勁的年對年成長，營收達到歷史新高，年度毛利率連續第三年成長，每股純益達26.01 元。

蔡明介說，聯發科多元且高競爭力的無線通訊、類比、人工智能、多媒體與資料運算等技術，廣泛被使用在智慧型手機、 智慧電視、路由器、NB、Chromebook、智慧音箱、網路串流裝置、遊戲機與各類物聯網裝置上，去年共驅動全球20億個裝置。

在5G晶片方面，除了天璣系列晶片，聯發科5G獨立數據機晶片與英特爾、國際營運商合作，拓展至NB、網路用戶端設備等應用，預計今年進入量產。此外，該公司WiFi 晶片需求受技術升級，與全球遠端工作、學習的趨勢推動而遽增，也獲選為WiFi 6E 的測試平台，並已開始積極投入下一世代WiFi 7投資。

蔡明介指出，展望未來，相信無線通訊、人工智能與ARM架構資料運算等領域將持續蓬勃發展，聯發科也將持續投資關鍵技術，相信堅強技術組合與多元化平台產生的綜效，使其在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢。聯發科將秉持一貫的執行力，持續創造產品價值，並廣納全球人才，與全球半導體供應鏈及客戶在各類產品深度合作，與客戶們一同成長，以持續提高股東價值。

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