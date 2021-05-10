中華電信強化投資海纜 要推升台灣成為亞太海纜中心

中華電信（2412）表示，今年除積極建設5G網路，並將持續加強投資與興建聯外海纜，建構以環太平洋與環東南亞所構成的亞太海纜雙環，推升台灣成為亞太海纜中心。

中華電信今年資本支出預算約431億元，投入147億元建設國內光纖固網，157億元建設5G網路，88億元則為以IDC為主的網際網路，22億元投入海纜等國際固網通信。

中華電信表示，近年隨著國際OTT傳輸量大增，2019年快速成長到25T，今年成長一倍達51T，成長比香港高，加上Google等國際業者來台設置雲端資料中心，讓台灣亞洲資料中心的地位更顯提升。

現在中華電信有12條連外海纜正在服役，中華電信未來三年更將參與投資三條國際海底光纖電纜，2021年底到2022年有一條東南亞日本二號（SJC2）海纜加入啟用， 而為因應需求，未來新投資海纜會同時登陸北部跟南部海纜站。

為了加速轉型與迎接更大商機，中華電信表示，將持續投資網路建設與技術升 級，在5G最大頻寬與最佳頻段基礎上，並積極建設5G網路，同時更基於固行網融合設計原則，積極推動5G集中式無線接取網路架構（C-RAN）及彙 集網路機房共點共網，使固行網頻寬資源充分整合，提升效率。

同時，中華電信將持續建構SDN新世代網路結合5G 網路，提供行動、固網、WiFi的三網齊上隨時高速寬頻服務以及 MOD 影視等匯流服務。

而香港國安法自2020年7月1日實施，因該法律規定不利跨國企業與 OTT 業者，故前述業者已逐步轉進到其他據點，例如LINE 把儲存用戶資料的備份伺服器遷到新加坡。

中華電信也看準，因應經由網際網路向客戶提供的各種應用服務（OTT）蓬勃發展所帶動的聯外頻寬需求成長，持續投資興建聯外海纜，建構以環太平洋與環東南亞所構成的亞太海纜雙環，推升台灣成為亞太海纜中心。

面對國際情勢轉變，中華電信表示，將建構亞太地區海纜雙環，結合 IDC、雲端、資安、陸纜等業務，積極爭取客戶進駐與新海纜登陸。此外，因應國際海纜傳輸系統朝向提供更高數量的波長技術演進，中華電信也持續佈局投資新建大頻寬國際海纜（如SJC2），未來提供更佳的電路成本優勢，爭取國際商機。

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