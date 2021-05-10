中華電年報出爐 強打5G+、AIoT強化常續營收

中華電信（2412）今年年報以「5G無限 精彩轉變」為題，封面畫出一個大無限「∞」圖案，上面乘載各種智慧應用，包含智慧工廠、智慧軌道、智慧交通、無人機、智慧港口、太陽能及風電等，年報內更強調5G啟動後，將發展5G＋人工智慧物聯網 （AIoT）各式應用，深入各行業別，除一次性專案，並強化訂閱式的商業模式，增裕常續性營收，持續推升營收。

中華電信致股東報告書中寫出，2020年對全球來說是充滿挑戰的一年，在新冠肺炎逆風中，中華電信推動「以客戶為中心」的策略，深耕市場發展各種電信科技應用，因應環境變化，以彈性資源配拓展業務，成功在2020年盈餘翻轉向上，超越財測，

中華電信強調，2020年年初，中華電信成功於5G 頻譜競標中取得最大頻寬及最佳頻段，包括3.5GHz頻段的90MHz及28GHz頻 段的600MHz，以最大頻寬、最有利位置的優勢條件，為未來20年的長遠發展建立競爭優勢。

中華電信表示，去年6月底領先同業，率先開啟5G服務；同時以速度及涵蓋並重的策略方針積極建設5G基地台，於 主要都會區及重要交通幹線提供 5G 涵蓋，達成行動網速第一、 行動涵蓋第一的目標；加上 iPhone 5G 高階手機於第四季上市， 成功帶動5G用戶數提前達成原先設定年度30萬用戶數目標，

2020年中華電信成功使行動用戶淨變動數連續4個季度轉正，奠定未來行動服務營收與行動每用戶平均收入（ARPU）反轉向上的基礎，截至去年底，中華電信行動用戶數達1129.8萬戶，穩居市占第一。

中華電信表示，新冠肺炎疫情全面加速數位化的發展，不僅帶動寬頻需求成長，也創造數位化商機，2020年，受惠於居家工作、遠端教學與防疫等宅經濟需求，固網寬頻升速方案受到家庭客戶與企業客戶的歡迎，300Mbps 用戶數年成長 69%，帶動寬頻ARPU年成長 2.4%。寬頻業務成長亦帶動各種以家庭為中心的匯流服務。

中華電信表示，2020年為打造行動、固網與無線網路（Wireless Fidelity, Wi-Fi） 「三網齊上」的寬頻聯網環境，力推家用網狀無線區域網路（Mesh Wi-Fi）服務，裝置數年成長 226%。應用服務部分，多媒體內容傳輸平臺 （MOD）以 4K 高畫質內容及獨家 Netflix 4K 內容等策略吸引客戶，加上 88.6%「頻道自選餐」的用戶選擇最高資費方案，推升MOD營收小幅提升。

中華電信表示，隨著5G推出後，人工智慧相關應用蓬勃發展，以5G最佳頻段、最大頻寬的優勢，積極與企業客戶展開各種5G及資通訊相關合作，帶動資通訊營收持續成長，在智慧交通、智慧製造、智慧城市、網際網路數據中心（IDC）、雲端服務、科技防疫、物聯網等專案上表現，帶動資通訊營收年成長率達雙位數。

中華電信表示，並成功建置第一座5G mmWave 企業專網，將5G智慧工廠落實於半導體產業；完成彰濱太陽能案場、蘇花改交通建設等大型專標案；執行台電智 慧電表等物聯網應用，2020年來自企客營收占合併營收達 40%。

中華電信強調，未來會持續聚焦行業別的經營，發展 5G＋人工智慧物聯網 （AIoT）的各式應用，除了持續爭取一次性專案外，也會強化訂閱式的商業模式，增裕常續性營收。

展望新的一年，中華電信表示，將延續「5G ＋轉型」雙軸並進的營運主軸，加速加量建設5G網路，發揮最大頻寬和最佳頻段的優勢，積極拓展5G企業專網，並與企業夥伴合作發展5G＋AIoT智慧應用，共同邁向5G新時代。

中華電信表示，將持續推動「躍升2021轉型計畫」， 並落實「以客戶為中心」的經營理念，進行組織轉型，強化個人家庭、企業客戶、國際等客群經營，持續進行成本優化及提升網路、IT、人才、組織等基礎能力，達成心態、行為與體質的根本性改變，並結合投資與併購，提升公司競爭力與長期發展優勢。

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