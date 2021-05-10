獲利翻一倍！除了鍵盤滑鼠，羅技如何跨入「第二曲線」？

羅技以滑鼠、鍵盤聞名，多年來高居全球市占第一寶座。不過，與個人電腦高度連動的羅技，其實在疫情之前就已進入第二成長曲線。偷偷轉型的它，究竟做了什麼，抵抗個人電腦（PC）產業長期衰退的地心引力？

2021後疫情時代，宅經濟依舊火熱熱，知名電腦周邊大廠羅技（Logitech）也迎來營運高峰，2021財年（2020／4起算）營收年增76％，EPS更翻了一倍之多，這家瑞士企業在美國那斯達克的股價也達到百美元新高。

探究這家今年40歲的資深企業，發現這波高點突破，並非只有宅經濟發酵之因，更多的是來自他們長達七年的蹲踞轉型。

羅技台港澳區總經理施前江接受《遠見》專訪時指出，2013年羅技出現數個季度虧損，現任執行長德瑞爾（Bracken Darrell）臨危上任，正面對決艱鉅的產業下滑趨勢。

曾轉投資失利，慘虧1億美元

當時PC市場飽和，成長趨緩，蘋果（Apple）威力經數年醞釀已開始發酵。在iPhone、iPad帶領下，平板、智慧型手機攻城掠地，PC產業鏈黯淡無光。

而羅技本身產品線、型號繁雜，供應鏈管理、配送、銷售業務繁複，營運成本壓不下來，而銷售也未見提升。更慘的是，羅技投資Google TV機上盒宣告失敗，公開承認營業利潤將為此損失超過1億美元（折當時匯率約29.67億台幣）。

內憂外患下，2013年羅技股價跌至2003年新低的7塊多美金，德瑞爾接受CNBC專訪提到，一個已有歷史的公司，遲早會達到頂峰而開始穩定下來，「最糟就是衰退，而這就是我們（當時）經歷的情形」。

施前江表示，德瑞爾上任面對各種挑戰，首先砍掉過多的產品線，讓業務變得精簡，並延攬Nokia首席設計師，將原本連結不強的工程、設計、銷售團隊重新整合，強化產品的設計與使用體驗。

縮減不賺錢的產品，投入前瞻產品

而過去百靈、寶潔（P&G）等消費性產品公司出身的見識，讓德瑞爾看到其實羅技還有電腦外的機會，而將機會從有限的「電腦」，轉到了無限的「雲」。

羅技便開始多路並進，早在2013年就開始前瞻性地投入現在當紅的視訊、電競、串流產品，並靠併購品牌、分出鍵盤滑鼠部門資源來支持新事業，不但穩住營運，更是羅技如今攀登營運高峰的關鍵。

而羅技成功背後其中，台灣也是重要推手。

羅技35年前就在新竹設廠生產滑鼠、鍵盤，隨後又將新竹廠轉型為營運、研發與設計中心，「台灣IT市場成長性相對較高，此外也是亞太重要的設計中心，」施前江表示。

其實鍵鼠設計非常需要「在地」設計，因為不同地區的人，光是手的大小不同，都會影響使用體驗。

而公司分散全球的設計中心，以及對種族、性別多元性的要求，就能權衡到不同人群使用需求，完善產品體驗，台灣擁有了解亞太區使用習慣的位置，這也是羅技始終在台灣設廠的緣由。

施前江另外點出新時代產品研發之中「情境」的重要性，滑鼠、鍵盤可細分為專業工作者、設計師、電競、女性等等，視訊產品也可分為在家工作者、高階主管、補習班等不同需求，都需要更貼近生活的設計，凸顯在地設計的重要性。

關於未來，宅經濟趨勢不減之下，施前江十分看好未來成長動能。不過，他坦言，目前台灣可能七、八成的人都知道羅技，但是對產品細節可能並不瞭解。因此，未來計畫會是投注更多資源在實體店、專櫃與行銷上，讓做好準備的羅技產品，更走入消費者的場景中。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.5.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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