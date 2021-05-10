手機市況亂！神盾：客戶目前沒砍單 將持續觀察

指紋辨識IC廠商神盾（6462）今（10）日召開線上法說會，財務長張家麒指出，印度和東南亞的新冠肺炎影響不容忽視，但目前還沒有收到客戶砍單，將持續觀察。

神盾今日舉行線上法說會，張家麒花了很多時間釐清外界對於神盾和敦泰（3545）分手的疑慮，以及出售敦泰獲利所得的應用。

他強調，日前宣布將今年現金股利從原訂的每9元提高到15元，是從盈餘而來，與出售敦泰持股獲利五十幾億元完全無關，股利增加完全沒用到這筆錢。

張家麒指出，出售敦泰持股的獲利，接下來怎麼用，歡迎股東在股東會上提供意見，管理階層會好好思考如何善用，接下來要做那些新產品或改變，不會辜負股東期望。

針對今年度展望，張家麒坦言，今年比較辛苦一點，今年前四個月的營收已年減三、四成，未來八個月要能補掉這一塊有相對難度，一定要靠新產品貢獻。

他強調，對神盾來說，今年是轉型的一年，內部希望有更多子彈，讓轉型更順、更廣。

神盾4月營收為3.4億元，較3月減少8.1%，也比去年同期衰退34.9%；累計前4月營收為14.24億元，年減34.7%。

針對手機市場出現雜音，並因印度疫情傳出砍單聲。張家麒認為，市場依舊因為缺料的長短腳問題，還是處於混亂狀態；另在去年疫情爆發時，因受印度和越南關廠衝擊，對神盾營運打擊很大，目前印度、東南亞疫情嚴重，雖然還沒聽到停產這些負面消息，但一定得觀察。

張家麒指出，尤其韓國大客戶在印度布局相對大，會不會有影響會仔細觀察，但還沒聽到停產事情發生。他強調，目前沒聽到。

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