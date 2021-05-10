加速雲端轉型 雲達發表全新5G解決方案Robin雲端平台

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

全球資料中心解決方案提供者雲達科技今天發表全新5G解決方案IronCloud – Robin雲端平台。雲達與英特爾、Robin.io密切合作，以協助客戶加速雲端原生轉型。在IronCloud – Robin雲端平台上，可使虛擬機器與容器技術並存，便於共享資源，及統一進行自動化流程。

它是業界最完整的電信商等級開放Kubernetes平台，建構在Robin.io領先業界的雲端原生平台和多資料中心自動化平台上，具備5G、企業及邊緣應用之最佳化配置，並搭載最新的第3代Intel Xeon可擴充處理器，使資本支出和營運支出得到最佳效益。

為加速雲端原生轉型、加快服務上線的腳步，雲達、英特爾和Robin.io共同以自動化及生命週期管理的最佳實踐為目標，運用軟硬體加速技術，研發出集中式的自動化平台。IronCloud – Robin雲端平台可運用雲端原生基礎架構，實現從資料中心到邊緣的電信工作負載，讓企業能達到雲端原生5G應用（如核心網、RAN以及CDN等）所需的低延遲信賴度，降低部署及管理網路基礎架構的挑戰，並提供可擴充且具成本效益的NFVI平台。

雲達科技總經理楊麒令表示，「生命週期管理與自動化是降低5G基礎架構及營運成本的關鍵，藉由跟Robin.io和英特爾合作，我們打造了自動化、雲端原生的IronCloud平台，協助縮短我們共同客戶5G應用上線的時間」。

英特爾邊緣運算及生態系合作事業部副總裁暨總經理Caroline Chan表示，「透過和Intel Network Builders生態系合作，包括Robin.io和雲達科技，我們打造出加速實現5G雲端原生的最佳化、自動化解決方案」，「IronCloud – Robin雲端平台不僅可協助企業建立端到端的雲端原生平台，更可以更經濟實惠的方式建立5G服務遞送網路」。

Robin.io創辦人暨執行長Partha Seetala表示，雲端原生科技確實可為5G帶來經濟效益，透過和與雲達科技與英特爾密切合作，我們已打造出可量產、可部署的開放式可擴展平台，一個完整的電信網路整體解決方案，具備CNF 和VNF ，提供低於業界水準的總體擁有成本。

雲端平台 5G 英特爾

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