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兩因素衝擊 郭明錤示警聯發科、高通5G成長最快期已過

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

天風國際證券分析師郭明錤今（10）日最新報告示警聯發科（2454）、高通（Qualcomm）將面臨結構性風險，認為5G SoC業務成長最快時期已經過去，主要是因為5G手機欠缺殺手級應用，加上印度疫情對短期Android手機需求造成負面影響，多家手機品牌廠下修第2季印度市場訂單約10~20%。

郭明錤表示，中國市場是全球5G發展最快的市場，根據最新調查顯示， 5G手機4月出貨滲透率在中國市場超過80%，但通路庫存約9.5周，達到歷史高點，明顯較正常庫存水位4~6周高，這個現象反映出5G智慧手機欠缺殺手應用，造成需求不振，全球Android手機恐將面臨長期需求不振的結構性風險。

他指出，因5G手機需求低於預期，預測5G SoC供應短缺最快將在今年第4季到明年第1季顯著改善；郭明錤認為，聯發科與高通的股價已經反映5G SoC平均銷售價格明顯提升的情況，但將面臨長期需求不振、競爭與供需缺口改善等結構性風險，所以成長最快時期已過。

郭明錤強調，如果5G手機沒有殺手級應用，聯發科與高通最後將會在利潤不佳的中低階市場競爭，同時，競爭壓力將因供應鏈短缺顯著改善而加重。

他表示，庫存水位高是Android 5G手機需求不振所造成，但iPhone需求仍然強勁，主要是受惠於品牌價值、生態與華為禁令等；五一長假期，Android手機出貨年減10～15%，預期5月庫存將持續居高不下或增加。

郭明錤說，印度新冠疫情爆發也對短期Android手機需求造成負面影響；最新調查顯示，包括三星、Oppo、Vivo、小米等手機品牌廠都已下修今年第2季印度市場訂單，幅度約10～20%。

另外，主要中國Android品牌廠對今年下半年及明年的訂單展望將趨於保守，5G SoC出貨可能低於市場預期。

郭明錤強調，Android 5G手機最大挑戰是沒有殺手級應用，大部分5G相關半導體供應商的股票都已反映平均鎖售單價上升、及能見度提升，但市場因過去6～9個月忽視需求不振的長期風險，將成為5G手機相關供應鏈今年下半年潛在的下行風險。

智慧手機 5G Android

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